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اللجنة الأولمبية الدولية: من المهم أن تقام الألعاب الأولمبية بدعم واسع من المجتمع الدولي
اللجنة الأولمبية الدولية: من المهم أن تقام الألعاب الأولمبية بدعم واسع من المجتمع الدولي
أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في حفل افتتاح الأولمبياد في بكين إلى أنه من المهم أن تقام الألعاب الأولمبية بدعم واسع من المجتمع الدولي بأسره. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال في كلمته الافتتاحية: "من المهم أن تعقد هذه الألعاب الأولمبية بدعم واسع من المجتمع الدولي، كما يتضح من القرار المتعلق باللجنة الأولمبية، الذي اعتمده بالإجماع جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا. لقد اجتمع العالم معًا لإرسال رسالة قوية، فقط جميعًا يمكننا أن نسير بشكل أسرع، ونحدد أهدافًا أعلى، ونصبح أقوى".وبدأ حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.بدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر". وكجزء من الحفل، سيقام عرض للرياضيين يشارك فيه 91 وفدا.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/المنتخب-الروسي-يدخل-حفل-افتتاح-الأولمبياد-تحت-علم-اللجنة-الأولمبيةصور---1058023084.html
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اللجنة الأولمبية الدولية: من المهم أن تقام الألعاب الأولمبية بدعم واسع من المجتمع الدولي

14:25 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين
حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في حفل افتتاح الأولمبياد في بكين إلى أنه من المهم أن تقام الألعاب الأولمبية بدعم واسع من المجتمع الدولي بأسره.
وقال في كلمته الافتتاحية: "من المهم أن تعقد هذه الألعاب الأولمبية بدعم واسع من المجتمع الدولي، كما يتضح من القرار المتعلق باللجنة الأولمبية، الذي اعتمده بالإجماع جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا. لقد اجتمع العالم معًا لإرسال رسالة قوية، فقط جميعًا يمكننا أن نسير بشكل أسرع، ونحدد أهدافًا أعلى، ونصبح أقوى".

وأضاف: "معًا نكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الرياضة. بكين هي أول مدينة تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية. وتفتح ألعاب بكين حقبة جديدة للرياضات الشتوية، ويتعرف 300 مليون صيني عن قرب بالرياضات على الجليد والثلج في الأيام المقبلة، وسيتنافس أفضل ممثلي الرياضات الشتوية على المجد الأولمبي ويعيشون معًا بسلام تحت سقف واحد هو القرية الأولمبية".

وبدأ حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.
بدأ الحدث في استاد بكين الوطني المعروف باسم "عش الطائر". وكجزء من الحفل، سيقام عرض للرياضيين يشارك فيه 91 وفدا.
وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
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