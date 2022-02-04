اندلاع حريق في السفارة الروسية بالفلبين دون إصابات

موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان الخارجية الروسية: "في الرابع من فبراير/شباط، اندلع حريق في مبنى السفارة الروسية في مانيلا".وتابع البيان: "وصلت سيارات خدمة الإطفاء بسرعة إلى مكان الحادث، فيما لم تقع إصابات"، وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق.وكانت لجنة التحقيقات الروسية قد كشفت، في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حريق في إحدى الشقق جنوبي العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهروب من الحريق بالقفز من النافذة.وأوضحت اللجنة في بيان، أن حريقا اندلع بشقة في بناية سكنية بحي تساريتسينو جنوبي العاصمة الروسية، ولقيت سيدتان مصرعهما جراء الحادث، فيما فقد رجل آخر حياته بعدما قفز من نافذة الدور الخامس بالبناية متأثرا بإصاباته.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق داخل السفارة الروسية لدى الفلبين دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان الخارجية الروسية: "في الرابع من فبراير/شباط، اندلع حريق في مبنى السفارة الروسية في مانيلا".
وتابع البيان: "وصلت سيارات خدمة الإطفاء بسرعة إلى مكان الحادث، فيما لم تقع إصابات"، وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق.
وكانت لجنة التحقيقات الروسية قد كشفت، في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حريق في إحدى الشقق جنوبي العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهروب من الحريق بالقفز من النافذة.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن حريقا اندلع بشقة في بناية سكنية بحي تساريتسينو جنوبي العاصمة الروسية، ولقيت سيدتان مصرعهما جراء الحادث، فيما فقد رجل آخر حياته بعدما قفز من نافذة الدور الخامس بالبناية متأثرا بإصاباته.