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https://arabic.sputniknews.com/20220204/جيف-بيزوس-يطلب-من-مدينة-هولندية-تفكيك-جسر-تاريخي-من-أجل-عبور-يخته-الفاخر-1058024598.html
جيف بيزوس يطلب من مدينة هولندية تفكيك جسر تاريخي من أجل عبور يخته الفاخر
جيف بيزوس يطلب من مدينة هولندية تفكيك جسر تاريخي من أجل عبور يخته الفاخر
كشفت تقارير أن مدينة روتردام الهولندية وافقت بشكل مؤقت على طلب من الملياردير الأمريكي، جيف ‏بيزوس، وهو مؤسس شركة "أمازون"، بشأن تفكيك جزء من أحد جسورها... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:30+0000
2022-02-04T14:30+0000
شركة أمازون
مجتمع
منوعات
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وشددت المتحدثة باسم المدينة، فرانسيس فان، أن شركة بناء السفن "أوشنكو" ستغطي تكاليف تفكيك الجسر بدلا من المدينة، بينما لم يكن لديها تقديرا لتكلفة التفكيك، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".وترجح التقارير أن الجسر التاريخي الذي سيتم تفكيكه هو "كونينغشيفن"، الذي تم تشييده في عام 1927، كنصب تذكاري وطني، بعد أن تم إيقاف تشغيله في عام 1994، نظرا لأهميته باعتباره الأول في أوروبا الغربية.وأنهت مدينة روتردام ترميم جسر "كونينغشيفن" لمدة 3 سنوات في عام 2017، وتعهدت بعدم تفكيكه مرة أخرى.ويبلغ طول يخت جيف بيزوس الفاخر 417 قدما، ويضم 3 صواري وعدة طوابق، ومن المقرر أن يكون أكبر يخت شراعي في العالم، وهو قيد الإنشاء حاليا في البلاسيردام، ويُعتقد أن تكلفته تبلغ حوالي 500 مليون دولار.وتقدّر مجلة "فوربس" الأمريكية صافي ثروة جيف بيزوس بـ166.6 مليار دولار حتى كتابة هذه السطور.
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شركة أمازون, مجتمع, منوعات

جيف بيزوس يطلب من مدينة هولندية تفكيك جسر تاريخي من أجل عبور يخته الفاخر

14:30 GMT 04.02.2022
© AP Photo / Cliff Owenجيف بيزوس
جيف بيزوس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
جيف بيزوس
© AP Photo / Cliff Owen
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كشفت تقارير أن مدينة روتردام الهولندية وافقت بشكل مؤقت على طلب من الملياردير الأمريكي، جيف ‏بيزوس، وهو مؤسس شركة "أمازون"، بشأن تفكيك جزء من أحد جسورها التاريخية، من أجل السماح ‏ليخته الفاخر بالمرور خلال موسم صيف العام الحالي.‏
وشددت المتحدثة باسم المدينة، فرانسيس فان، أن شركة بناء السفن "أوشنكو" ستغطي تكاليف تفكيك الجسر بدلا من المدينة، بينما لم يكن لديها تقديرا لتكلفة التفكيك، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وترجح التقارير أن الجسر التاريخي الذي سيتم تفكيكه هو "كونينغشيفن"، الذي تم تشييده في عام 1927، كنصب تذكاري وطني، بعد أن تم إيقاف تشغيله في عام 1994، نظرا لأهميته باعتباره الأول في أوروبا الغربية.
وأنهت مدينة روتردام ترميم جسر "كونينغشيفن" لمدة 3 سنوات في عام 2017، وتعهدت بعدم تفكيكه مرة أخرى.
ويبلغ طول يخت جيف بيزوس الفاخر 417 قدما، ويضم 3 صواري وعدة طوابق، ومن المقرر أن يكون أكبر يخت شراعي في العالم، وهو قيد الإنشاء حاليا في البلاسيردام، ويُعتقد أن تكلفته تبلغ حوالي 500 مليون دولار.
وتقدّر مجلة "فوربس" الأمريكية صافي ثروة جيف بيزوس بـ166.6 مليار دولار حتى كتابة هذه السطور.
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