جيف بيزوس يطلب من مدينة هولندية تفكيك جسر تاريخي من أجل عبور يخته الفاخر

وشددت المتحدثة باسم المدينة، فرانسيس فان، أن شركة بناء السفن "أوشنكو" ستغطي تكاليف تفكيك الجسر بدلا من المدينة، بينما لم يكن لديها تقديرا لتكلفة التفكيك، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".وترجح التقارير أن الجسر التاريخي الذي سيتم تفكيكه هو "كونينغشيفن"، الذي تم تشييده في عام 1927، كنصب تذكاري وطني، بعد أن تم إيقاف تشغيله في عام 1994، نظرا لأهميته باعتباره الأول في أوروبا الغربية.وأنهت مدينة روتردام ترميم جسر "كونينغشيفن" لمدة 3 سنوات في عام 2017، وتعهدت بعدم تفكيكه مرة أخرى.ويبلغ طول يخت جيف بيزوس الفاخر 417 قدما، ويضم 3 صواري وعدة طوابق، ومن المقرر أن يكون أكبر يخت شراعي في العالم، وهو قيد الإنشاء حاليا في البلاسيردام، ويُعتقد أن تكلفته تبلغ حوالي 500 مليون دولار.وتقدّر مجلة "فوربس" الأمريكية صافي ثروة جيف بيزوس بـ166.6 مليار دولار حتى كتابة هذه السطور.
كشفت تقارير أن مدينة روتردام الهولندية وافقت بشكل مؤقت على طلب من الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، وهو مؤسس شركة "أمازون"، بشأن تفكيك جزء من أحد جسورها التاريخية، من أجل السماح ليخته الفاخر بالمرور خلال موسم صيف العام الحالي.
وشددت المتحدثة باسم المدينة، فرانسيس فان، أن شركة بناء السفن "أوشنكو" ستغطي تكاليف تفكيك الجسر بدلا من المدينة، بينما لم يكن لديها تقديرا لتكلفة التفكيك، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وترجح التقارير أن الجسر التاريخي الذي سيتم تفكيكه هو "كونينغشيفن"، الذي تم تشييده في عام 1927، كنصب تذكاري وطني، بعد أن تم إيقاف تشغيله في عام 1994، نظرا لأهميته باعتباره الأول في أوروبا الغربية.
وأنهت مدينة روتردام ترميم جسر "كونينغشيفن" لمدة 3 سنوات في عام 2017، وتعهدت بعدم تفكيكه مرة أخرى.
Jeff bezos’s yacht is too big to fit passed a bridge in Rotterdam so he’s paying to have it disassembled for a day. How fucking small does your dick have to be pic.twitter.com/fbX7g4lRKu