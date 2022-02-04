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https://arabic.sputniknews.com/20220204/سعر-خام-برنت-يتجاوز-93-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-2014-1058022731.html
سعر خام برنت يتجاوز 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014
سعر خام برنت يتجاوز 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنسبة 2 في المئة؛ فيما تجاوز سعر خام "برنت" علامة 93 دولارا للبرميل؛ وذلك للمرة الأولى، منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2014. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:20+0000
2022-02-04T13:20+0000
2022-02-04T13:20+0000
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة، لشهر أبريل/نيسان المقبل، لخام "برنت" بنسبة 2.1 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 93.02 دولار.وبلغ سعر العقود الآجلة، لشهر مارس/آذار، لنفط "غرب تكساس الوسيط"، 92.29 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.23 في المئة.وكانت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين الماضي، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها، منذ نحو 7 سنوات؛ وذلك بفعل مخاوف نقص الإمدادات، والاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/محللون-النفط-سيصل-إلى-100-دولار-متأثرا-بالأزمة-الروسية-الأوكرانية-1058017627.html
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أسعار النفط اليوم
سعر خام برنت يتجاوز 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 تابعنا عبر
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنسبة 2 في المئة؛ فيما تجاوز سعر خام "برنت" علامة 93 دولارا للبرميل؛ وذلك للمرة الأولى، منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
موسكو -
سبوتنيك
. وبحسب بيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة، لشهر أبريل/نيسان المقبل، لخام "برنت" بنسبة 2.1 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 93.02 دولار.
وبلغ سعر العقود الآجلة، لشهر مارس/آذار، لنفط "غرب تكساس الوسيط"، 92.29 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.23 في المئة.
وكانت
أسعار النفط
، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين الماضي، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها، منذ نحو 7 سنوات؛ وذلك بفعل مخاوف نقص الإمدادات، والاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.