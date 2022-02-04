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https://arabic.sputniknews.com/20220204/سعر-خام-برنت-يتجاوز-93-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-2014-1058022731.html
سعر خام برنت يتجاوز 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014
سعر خام برنت يتجاوز 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنسبة 2 في المئة؛ فيما تجاوز سعر خام "برنت" علامة 93 دولارا للبرميل؛ وذلك للمرة الأولى، منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2014. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:20+0000
2022-02-04T13:20+0000
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة، لشهر أبريل/نيسان المقبل، لخام "برنت" بنسبة 2.1 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 93.02 دولار.وبلغ سعر العقود الآجلة، لشهر مارس/آذار، لنفط "غرب تكساس الوسيط"، 92.29 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.23 في المئة.وكانت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين الماضي، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها، منذ نحو 7 سنوات؛ وذلك بفعل مخاوف نقص الإمدادات، والاضطرابات السياسية ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/محللون-النفط-سيصل-إلى-100-دولار-متأثرا-بالأزمة-الروسية-الأوكرانية-1058017627.html
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أسعار النفط اليوم

سعر خام برنت يتجاوز 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014

13:20 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermidوقود
وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنسبة 2 في المئة؛ فيما تجاوز سعر خام "برنت" علامة 93 دولارا للبرميل؛ وذلك للمرة الأولى، منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة، لشهر أبريل/نيسان المقبل، لخام "برنت" بنسبة 2.1 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 93.02 دولار.
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
محللون: النفط سيصل إلى 100 دولار متأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية
11:41 GMT
وبلغ سعر العقود الآجلة، لشهر مارس/آذار، لنفط "غرب تكساس الوسيط"، 92.29 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.23 في المئة.

وكانت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين الماضي، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها، منذ نحو 7 سنوات؛ وذلك بفعل مخاوف نقص الإمدادات، والاضطرابات السياسية ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
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