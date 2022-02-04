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https://arabic.sputniknews.com/20220204/محللون-النفط-سيصل-إلى-100-دولار-متأثرا-بالأزمة-الروسية-الأوكرانية-1058017627.html
محللون: النفط سيصل إلى 100 دولار متأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية
محللون: النفط سيصل إلى 100 دولار متأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية
رجح محللون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظرا لقوة الطلب العالمي، تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي من المحتمل أن تلقي... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:41+0000
2022-02-04T11:41+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ثلاثة محللين لمنتدى "رويترز" للأسواق العالمية إن أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية.وأضافوا أن تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، أدى إلى انتعاش الطلب وبالتالي زيادة الأسعار.من جانبه، أوضح جون فيل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو، أن "الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا". وتابع: "أما الاتجاه يبدو جيدا بشكل عام بالنسبة للسلع".وفي السياق، ارتفع خام برنت، اليوم الجمعة، 55 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 91.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.16 دولار أمس الخميس.ويزعم الغرب أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا، في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها للغزو المزعوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/وسائل-إعلام-أجنبية-تعد-تقارير-مصورة-عن-عدوان-مزعوم-تشنه-روسيا-على-أوكرانيا-1057981952.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا

محللون: النفط سيصل إلى 100 دولار متأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية

11:41 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / STRمصفاة نفط
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / STR
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رجح محللون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظرا لقوة الطلب العالمي، تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي من المحتمل أن تلقي بظلالها على السوق في 2022.
وقال ثلاثة محللين لمنتدى "رويترز" للأسواق العالمية إن أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية.
وأضافوا أن تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، أدى إلى انتعاش الطلب وبالتالي زيادة الأسعار.
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
وسائل إعلام أجنبية تعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم تشنه روسيا على أوكرانيا
11:16 GMT
من جانبه، أوضح جون فيل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو، أن "الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا".
وتابع: "أما الاتجاه يبدو جيدا بشكل عام بالنسبة للسلع".

وفي السياق، ارتفع خام برنت، اليوم الجمعة، 55 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 91.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.16 دولار أمس الخميس.
ويزعم الغرب أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا، في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها للغزو المزعوم.
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