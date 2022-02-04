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https://arabic.sputniknews.com/20220204/صحيفة-أرامكو-السعودية-تتطلع-لبيع-أسهم-بقيمة-50-مليار-دولار-1058024062.html
صحيفة: أرامكو السعودية تتطلع لبيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار
صحيفة: أرامكو السعودية تتطلع لبيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار
تطلع شركة "أرامكو" السعودية إلى بيع حصة إضافية من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادرها. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:19+0000
2022-02-04T14:19+0000
اقتصاد
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وأوضحت الصحيفة الأمريكية إن ما تتطلع له الشركة يأتي في إطار خطط المملكة العربية السعودية لإدراج المزيد من أسهم شركة أرامكو، عملاق النفط العالمي.وأوضحت مصادر مطلعة على استراتيجية الشركة، إن الشركة تطمح لبيع ما يصل إلى 50 مليار دولار من حصتها، والتي ستكون بالتقييمات الحالية 2.5% من الشركة.وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين تنفيذيين في شركة أرامكو أجروا مناقشات داخلية مع مستشارين خارجيين بشأن بيع أسهم إضافية في بورصة الرياض وإدراج ثانوي، ربما في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى.ومن المنتظر أن يكون إدراج الأسهم إلى هو الأكبر في تاريخ أسواق رأس المال وقد يكون من الصعب التراجع عنه، بعد أن سجلت الشركة الرقم القياسي السابق لأكبر طرح عام أولي في العالم في 2019 عندما جمعت 29.4 مليار دولار.وأضافت المصادر أن جهود بيع الأسهم لا تزال في مرحلة التخطيط، إلا أنه يمكن تأخيرها أو تغييرها، وطرحت الرياض عدة خطط مختلفة على مر السنين تهدف إلى جمع الأموال عبر أرامكو، بعضها تعثر في نهاية المطاف أو تم التراجع عنه.
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اقتصاد

صحيفة: أرامكو السعودية تتطلع لبيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار

14:19 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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تطلع شركة "أرامكو" السعودية إلى بيع حصة إضافية من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادرها.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية إن ما تتطلع له الشركة يأتي في إطار خطط المملكة العربية السعودية لإدراج المزيد من أسهم شركة أرامكو، عملاق النفط العالمي.
وأوضحت مصادر مطلعة على استراتيجية الشركة، إن الشركة تطمح لبيع ما يصل إلى 50 مليار دولار من حصتها، والتي ستكون بالتقييمات الحالية 2.5% من الشركة.
وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين تنفيذيين في شركة أرامكو أجروا مناقشات داخلية مع مستشارين خارجيين بشأن بيع أسهم إضافية في بورصة الرياض وإدراج ثانوي، ربما في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى.
ومن المنتظر أن يكون إدراج الأسهم إلى هو الأكبر في تاريخ أسواق رأس المال وقد يكون من الصعب التراجع عنه، بعد أن سجلت الشركة الرقم القياسي السابق لأكبر طرح عام أولي في العالم في 2019 عندما جمعت 29.4 مليار دولار.
وأضافت المصادر أن جهود بيع الأسهم لا تزال في مرحلة التخطيط، إلا أنه يمكن تأخيرها أو تغييرها، وطرحت الرياض عدة خطط مختلفة على مر السنين تهدف إلى جمع الأموال عبر أرامكو، بعضها تعثر في نهاية المطاف أو تم التراجع عنه.
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