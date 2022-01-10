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https://arabic.sputniknews.com/20220110/مستثمرون-في-خطوط-أنابيب-أرامكو-يعينون-بنوكا-لترتيب-إصدار-سندات-على-شريحتين-1055190353.html
مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لترتيب إصدار سندات على شريحتين
مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لترتيب إصدار سندات على شريحتين
كشفت وثيقة اليوم الاثنين أن "إي.آي.جي بيرل هولدنجز"، المملوكة لمستثمرين لديهم حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، كلفت بنكي "سيتي"... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T18:39+0000
2022-01-10T18:39+0000
اقتصاد
شركة أرامكو
السعودية
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ويملك كونسورتيوم، تديره شركة "إي.آي.جي مانجمنت" وشركات تابعة لها، 89.45 بالمئة بشكل غير مباشر من شركة "إي.آي.جي بيرل" صاحبة الإصدار، بينما تملك وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، حصة 10.55 بالمئة.وتمتلك صاحبة الإصدار 49 بالمئة من شركة أرامكو لأنابيب النفط، وهي كيان تأسس حديثا تمتلك فيه أرامكو السعودية الحصة المتبقية، وفقا لـ "رويترز".وفي يونيو/ حزيران، أبرمت شركتا أرامكو لأنابيب النفط وأرامكو للنفط عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاما لشبكة خطوط أنابيب أرامكو الحالية والمستقبلية المستخدمة لنقل الخام في السعودية.وتضم قائمة البنوك الأخرى المشاركة في الصفقة بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي نيكو وبنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد وبنك الصين الزراعي وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية وإي.آي.جي لأسواق رأس المال والبنك الصناعي والتجاري الصيني‭‭ ‬‬وإنتيسا سان باولو وناتيكسيس والرياض المالية وسوسيتيه جنرال.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/أرامكو-السعودية-تعلن-بدء-تعديل-أسعار-الديزل-والإسفلت-1054787935.html
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اقتصاد, شركة أرامكو, السعودية

مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لترتيب إصدار سندات على شريحتين

18:39 GMT 10.01.2022
© AP Photo / Amr Nabilمؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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كشفت وثيقة اليوم الاثنين أن "إي.آي.جي بيرل هولدنجز"، المملوكة لمستثمرين لديهم حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، كلفت بنكي "سيتي" و"جيه.بي مورجان" بترتيب بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين.
ويملك كونسورتيوم، تديره شركة "إي.آي.جي مانجمنت" وشركات تابعة لها، 89.45 بالمئة بشكل غير مباشر من شركة "إي.آي.جي بيرل" صاحبة الإصدار، بينما تملك وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، حصة 10.55 بالمئة.

وتمتلك صاحبة الإصدار 49 بالمئة من شركة أرامكو لأنابيب النفط، وهي كيان تأسس حديثا تمتلك فيه أرامكو السعودية الحصة المتبقية، وفقا لـ "رويترز".

وفي يونيو/ حزيران، أبرمت شركتا أرامكو لأنابيب النفط وأرامكو للنفط عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاما لشبكة خطوط أنابيب أرامكو الحالية والمستقبلية المستخدمة لنقل الخام في السعودية.

وتضم قائمة البنوك الأخرى المشاركة في الصفقة بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي نيكو وبنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد وبنك الصين الزراعي وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية وإي.آي.جي لأسواق رأس المال والبنك الصناعي والتجاري الصيني‭‭ ‬‬وإنتيسا سان باولو وناتيكسيس والرياض المالية وسوسيتيه جنرال.
مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
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