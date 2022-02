https://arabic.sputniknews.com/20220204/ضعاف-السمع-أكثر-عرضة-للمعاناة-من-مرض-خطير-1058033418.html

ضعاف السمع أكثر عرضة للمعاناة من مرض خطير

ضعاف السمع أكثر عرضة للمعاناة من مرض خطير

كشفت دراسة حديثة أن المصابين بفقدان أو ضعف السمع أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير يفقدهم الذاكرة والقدرة على القيام بمهامهم اليومية المعتادة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T17:20+0000

2022-02-04T17:20+0000

2022-02-04T17:20+0000

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050612339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f57139d2f9dab5c119a2c491b2a801f.jpg

وقال باحثون من جامعة أكسفورد إن المصابين بفقدان السمع هم عرضة للإصابة بمرض الخرف بنسبة 91%، بحسب موقع "إكسبريس".شارك في الدراسة أكثر من 82000 امرأة ورجل يعانون من فقدان أو ضعف السمع وتتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق.في بداية البحث، طُلب منهم تحديد الأرقام المنطوقة على خلفية ضوضاء بيضاء (أصوات تجمع جميع الترددات التي يستطيع الإنسان سماعها، والتي تقع في مجال الطيف الترددي ما بين 20 إلى 20 ألف هرتز).في فترة متابعة مدتها 11 عاما، تم تحديد 1285 مشاركا على أنهم يعانون من الخرف بناء على سجلات المرضى الداخليين وسجلات الوفيات.ارتبط السمع غير الكافي بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 61% مقارنة بالسمع العادي للكلام في الضوضاء.وفي الوقت نفسه، ارتبط فقدان سمع الكلام في الضوضاء بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 91%، مقارنة بمن يسمعون الكلام بشكل عادي في الضوضاء.علق الدكتور توماس ليتلغونز، كبير مؤلفي الدراسة التي نشرت في "The Journal of the Alzheimer's Association" بالقول، "يؤثر الخرف على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الحالات ثلاث مرات في العقود القليلة المقبلة".وقال المؤلف المشارك الدكتور جوناثان ستيفنسون: "صعوبة سماع الكلام في ضوضاء الخلفية هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعا للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع المرتبط بالعمر.. هذه هي الدراسة الأولى التي تبحث في ارتباطها بالخرف في عدد كبير من السكان".وبحسب الدراسة، فإن ضعف السمع يمكن أن يؤدي إلى العزلة الاجتماعية والاكتئاب، وهما عاملان خطران للإصابة بالخرف.

https://arabic.sputniknews.com/20180315/التدخين-يزيد-مخاطر-ضعف-السمع-1030778883.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة