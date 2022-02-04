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https://arabic.sputniknews.com/20220204/لحظة-غرق-سفينة-نفط-عملاقة-بعد-انفجارها-في-نيجيريا-1058019576.html
لحظة غرق سفينة نفط عملاقة بعد انفجارها في نيجيريا
لحظة غرق سفينة نفط عملاقة بعد انفجارها في نيجيريا
أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى بعد انفجار ضخم وقع على متن سفينة نفط عملاقة في مدينة إسكرافوس النيجيرية قبالة سواحل البلاد. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T12:15+0000
2022-02-04T12:15+0000
2022-02-04T12:15+0000
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وقع الانفجار على متن السفينة العائمة التي تعرف باسم "ترينيتي سبيريت" المملوكة لشركة "شيبه أي أند بي" النيجيرية، وأعقب ذلك اندلاع حريق هائل نشب في السفينة النفطية.وتابع البيان: "يجري التحقيق في سبب الانفجار، في الوقت الحالي لم ترد أنباء عن وقوع قتلى، لكننا نؤكد أنه كان هناك 10 أشخاص على متن السفينة قبل الحادث".
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نادي الفيديو
لحظة غرق سفينة نفط عملاقة بعد انفجارها في نيجيريا تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى بعد انفجار ضخم وقع على متن سفينة نفط عملاقة في مدينة إسكرافوس النيجيرية قبالة سواحل البلاد.
وقع الانفجار على متن السفينة العائمة التي تعرف باسم "ترينيتي سبيريت" المملوكة لشركة "شيبه أي أند بي" النيجيرية، وأعقب ذلك اندلاع حريق هائل نشب في السفينة النفطية.
وقالت الشركة في بيان: "نبلغ عن حادثة مؤسفة، وهي حريق اجتاح منشآتنا لإنتاج النفط في البحر "ترينتي سبيريت"، الواقع في محطة أوكبوكيتي، بعد انفجار وقع في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء".
وتابع البيان: "يجري التحقيق في سبب الانفجار، في الوقت الحالي لم ترد أنباء عن وقوع قتلى، لكننا نؤكد أنه كان هناك 10 أشخاص على متن السفينة قبل الحادث".