https://arabic.sputniknews.com/20220204/محمد-رمضان-يسخر-من-نوال-الزغبي-وذاكرتها-بعد-تأكيدها-أنها-لم-تسمع-عنه-1058025982.html

محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي وذاكرتها بعد تأكيدها أنها لم تسمع عنه

محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي وذاكرتها بعد تأكيدها أنها لم تسمع عنه

سخر الفنان المصري، محمد رمضان، من الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بسبب تصريح إعلامي أدلت به ‏بشأنه وأثار استفزازه.‏ 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T14:54+0000

2022-02-04T14:54+0000

2022-02-04T14:54+0000

محمد رمضان

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ونشر رمضان، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي تصريح نوال الزغبي في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، والذي تؤكد فيه أنها لم تسمع عنه من قبل.وتقسم نوال الزغبي في تصريحها المتلفز أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.وعلق محمد رمضان على تصريح نوال الزغبي قائلا: "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".وأرفق محمد رمضان مع رده على نوال الزغبي مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته "نمبر وان"، والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته "مصباح علاء الدين"، والذي يردد فيه: "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من وراءك".من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية"، والتي روّج لها بنشر مقطع منها يظهر فيه وهو يرتدي زيا فرعونيا، ويدخن سيجارة ضخمة.ويسابق رمضان الزمن للانتهاء من تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "المشوار"، من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان 2022، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين، مخرج مسلسل "الجماعة" وفيلم "دم الغزال".

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محمد رمضان, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر