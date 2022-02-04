تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/محمد-رمضان-يسخر-من-نوال-الزغبي-وذاكرتها-بعد-تأكيدها-أنها-لم-تسمع-عنه-1058025982.html
محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي وذاكرتها بعد تأكيدها أنها لم تسمع عنه
محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي وذاكرتها بعد تأكيدها أنها لم تسمع عنه
سخر الفنان المصري، محمد رمضان، من الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بسبب تصريح إعلامي أدلت به ‏بشأنه وأثار استفزازه.‏ 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:54+0000
2022-02-04T14:54+0000
محمد رمضان
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058025654_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_ff77c08841139803d5d21d7c08d0b054.jpg
ونشر رمضان، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي تصريح نوال الزغبي في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، والذي تؤكد فيه أنها لم تسمع عنه من قبل.وتقسم نوال الزغبي في تصريحها المتلفز أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.وعلق محمد رمضان على تصريح نوال الزغبي قائلا: "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".وأرفق محمد رمضان مع رده على نوال الزغبي مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته "نمبر وان"، والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته "مصباح علاء الدين"، والذي يردد فيه: "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من وراءك".من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية"، والتي روّج لها بنشر مقطع منها يظهر فيه وهو يرتدي زيا فرعونيا، ويدخن سيجارة ضخمة.ويسابق رمضان الزمن للانتهاء من تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "المشوار"، من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان 2022، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين، مخرج مسلسل "الجماعة" وفيلم "دم الغزال".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058025654_44:0:1147:827_1920x0_80_0_0_831040d2c4f5fd78343e273f92b2cf56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محمد رمضان, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي وذاكرتها بعد تأكيدها أنها لم تسمع عنه

14:54 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / PATRICK BAZالفنان المصري، محمد رمضان، في مهرجان الجونة السينمائي 2021
الفنان المصري، محمد رمضان، في مهرجان الجونة السينمائي 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
الفنان المصري، محمد رمضان، في مهرجان الجونة السينمائي 2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
تابعنا عبر
سخر الفنان المصري، محمد رمضان، من الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بسبب تصريح إعلامي أدلت به ‏بشأنه وأثار استفزازه.‏
ونشر رمضان، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي تصريح نوال الزغبي في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، والذي تؤكد فيه أنها لم تسمع عنه من قبل.
وتقسم نوال الزغبي في تصريحها المتلفز أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.
وعلق محمد رمضان على تصريح نوال الزغبي قائلا: "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".
وأرفق محمد رمضان مع رده على نوال الزغبي مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته "نمبر وان"، والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته "مصباح علاء الدين"، والذي يردد فيه: "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من وراءك".
من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية"، والتي روّج لها بنشر مقطع منها يظهر فيه وهو يرتدي زيا فرعونيا، ويدخن سيجارة ضخمة.
ويسابق رمضان الزمن للانتهاء من تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "المشوار"، من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان 2022، وتشاركه بطولته الفنانة، دينا الشربيني، وهو من إخراج محمد ياسين، مخرج مسلسل "الجماعة" وفيلم "دم الغزال".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية