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https://arabic.sputniknews.com/20220204/مراسل-سبوتنيك-الطفل-ريان-على-قيد-الحياة-لكنه-لم-يخرج-بعد-فيديو-1058036401.html
مراسل "سبوتنيك": الطفل ريان على قيد الحياة لكنه لم يخرج بعد... فيديو
مراسل "سبوتنيك": الطفل ريان على قيد الحياة لكنه لم يخرج بعد... فيديو
أكد شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، عدم صحة الفيديوهات المتداولة بشأن خروج الطفل المغربي ريان، حيث أكد أنه ما زال على قيد الحياة، لكنه للأسف لم يخرج بعد. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T19:22+0000
2022-02-04T19:22+0000
العالم العربي
مجتمع
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ونقل مراسل "سبوتنيك" عن شهود العيان، أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة، حيث تقوم قوات الإنقاذ بحفر نفق بشكل أفقي باتجاه البئر في الوقت الراهن.وأكد الشهود أن الطفل ريان على قيد الحياة حتى الآن، وأن إمدادات الأكسجين مستمرة حتى اللحظة، حيث تؤكد الصور الملتقطة له أنه على قيد الحياة.وكان السلطات المغربية قد أعلنت منذ ساعات، بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركز الطفل.وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير المعدنية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه، في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي.ويتم تنفيذ هذا الإجراء بعد انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.الجدير بالذكر، أن وحدات الطوارئ أنزلت أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويد الطفل بهاتين المادتين الحيويتين لإطالة فترة قدرته على البقاء حيا بانتظار انتشاله.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أنظار-العالم-العربي-تنتظر-الطفل-ريان-ولا-أحد-يخرج-فواز-قطيفان-من-بئره-المظلم-صور-وفيديو--1058018988.html
https://arabic.sputniknews.com/20220204/بدء-حفر-نفق-للوصول-إلى-الطفل-ريان-أمتار-حاسمة-في-بث-مباشر-فيديو-1058027070.html
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العالم العربي, مجتمع

مراسل "سبوتنيك": الطفل ريان على قيد الحياة لكنه لم يخرج بعد... فيديو

19:22 GMT 04.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
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أكد شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، عدم صحة الفيديوهات المتداولة بشأن خروج الطفل المغربي ريان، حيث أكد أنه ما زال على قيد الحياة، لكنه للأسف لم يخرج بعد.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن شهود العيان، أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة، حيث تقوم قوات الإنقاذ بحفر نفق بشكل أفقي باتجاه البئر في الوقت الراهن.

وأشار المراسل إلى أن فرق الإنقاذ اقتربت من الوصول إلى المكان الذي يتواجد فيه الطفل على عمق 31 مترا.

وأكد الشهود أن الطفل ريان على قيد الحياة حتى الآن، وأن إمدادات الأكسجين مستمرة حتى اللحظة، حيث تؤكد الصور الملتقطة له أنه على قيد الحياة.
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
العالم يشاهد إخراج الطفل ريان بانتظار انتشال فواز قطيفان من "بئره المظلم"... صور وفيديو
12:05 GMT
وكان السلطات المغربية قد أعلنت منذ ساعات، بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركز الطفل.
وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير المعدنية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه، في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي.
ويتم تنفيذ هذا الإجراء بعد انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
بدء حفر نفق للوصول إلى الطفل ريان... أمتار حاسمة في بث مباشر... فيديو
15:22 GMT
الجدير بالذكر، أن وحدات الطوارئ أنزلت أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويد الطفل بهاتين المادتين الحيويتين لإطالة فترة قدرته على البقاء حيا بانتظار انتشاله.
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