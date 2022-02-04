مراسل "سبوتنيك": الطفل ريان على قيد الحياة لكنه لم يخرج بعد... فيديو

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن شهود العيان، أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة، حيث تقوم قوات الإنقاذ بحفر نفق بشكل أفقي باتجاه البئر في الوقت الراهن.وأكد الشهود أن الطفل ريان على قيد الحياة حتى الآن، وأن إمدادات الأكسجين مستمرة حتى اللحظة، حيث تؤكد الصور الملتقطة له أنه على قيد الحياة.وكان السلطات المغربية قد أعلنت منذ ساعات، بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركز الطفل.وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير المعدنية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه، في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي.ويتم تنفيذ هذا الإجراء بعد انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.الجدير بالذكر، أن وحدات الطوارئ أنزلت أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويد الطفل بهاتين المادتين الحيويتين لإطالة فترة قدرته على البقاء حيا بانتظار انتشاله.
وكان السلطات المغربية قد أعلنت منذ ساعات، بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركز الطفل.
وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير المعدنية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه، في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي.
ويتم تنفيذ هذا الإجراء بعد انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.