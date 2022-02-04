نائب ترامب يوبخه لمرة نادرة ويكذب مزاعمه: لم يكن لي الحق في إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية

وندد بنس في خطاب ألقاه أمام الجمعية الفيدرالية المحافظة في فلوريدا وبشكل مباشر مزاعم ترامب بأنه "كان بإمكانه (بنس) بطريقة ما نقض نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكي لعام 2020"، والتي فاز فيها جو بايدن.وقال بنس: "الرئيس ترامب مخطئ في مزاعمه، لم يكن لي الحق في إلغاء نتيجة الانتخابات''.وتأتي تصريحات مايك بنس، اليوم الجمعة، بينما يضع الأسس لخوض ترشح محتمل للرئاسة في عام 2024، مما قد يضعه في منافسة مباشرة مع رئيسه السابق.وفي بيان أصدره، يوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن "اللجنة التي تحقق في الهجوم المميت في 6 يناير على مبنى الكابيتول يجب أن تحقق بدلا من ذلك في سبب عدم قيام مايك بنس بإعادة الأصوات لإعادة التصديق أو الموافقة''، وتابع أنه "كان بإمكانه إلغاء الانتخابات"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.يشار إلى أن مايك بنس أعرب في يونيو/ حزيران 2021 عن فخره بقيامه بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، موضحا أنه قام بواجبه الدستوري.وشدد بنس خلال خطاب ألقاه في مكتبة رونالد ريغان، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه لم يكن بإمكانه إيقاف التصديق على نتائج الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وفيما أكد مايك بنس في خطابه بالمكتبة أنه يشعر بأنه أدى واجبه الدستوري، فقد أشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل من نتائج انتخابات 2020.
وتأتي تصريحات مايك بنس، اليوم الجمعة، بينما يضع الأسس لخوض ترشح محتمل للرئاسة في عام 2024، مما قد يضعه في منافسة مباشرة مع رئيسه السابق.
وفي بيان أصدره، يوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن "اللجنة التي تحقق في الهجوم المميت في 6 يناير على مبنى الكابيتول يجب أن تحقق بدلا من ذلك في سبب عدم قيام مايك بنس بإعادة الأصوات لإعادة التصديق أو الموافقة''، وتابع أنه "كان بإمكانه إلغاء الانتخابات"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
يشار إلى أن مايك بنس أعرب في يونيو/ حزيران 2021 عن فخره بقيامه بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، موضحا أنه قام بواجبه الدستوري.
وشدد بنس خلال خطاب ألقاه في مكتبة رونالد ريغان، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه لم يكن بإمكانه إيقاف التصديق على نتائج الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وفيما أكد مايك بنس في خطابه بالمكتبة أنه يشعر بأنه أدى واجبه الدستوري، فقد أشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل من نتائج انتخابات 2020.