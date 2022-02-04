تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/ناسا-تحدد-نقطة-موت-محطة-الفضاء-الدولية-بالقعر-الأبعد-نيمو-صور-وفيديو-1058022287.html
"ناسا" تحدد نقطة "موت" محطة الفضاء الدولية بالقعر الأبعد "نيمو".. صور وفيديو
"ناسا" تحدد نقطة "موت" محطة الفضاء الدولية بالقعر الأبعد "نيمو".. صور وفيديو
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن المكان الذي ستسقط فيه محطة الفضاء الدولية في أوائل عام 2031، بعد إنهاء مهامها. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:18+0000
2022-02-04T13:34+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049067560_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_c489d955cb2500288d017ab4bd9c0892.jpg
وأشارت "ناسا" إلى أنها تخطط لإغراق بقايا محطة الفضاء الدولية في جزء بعيد من المحيط الهادئ يُعرف باسم "Point Nemo" في أوائل عام 2031، بعد ترحيل رواد الفضاء منها إلى محطات تجارية.وقدمت وكالة "ناسا" تقريرا إلى الكونغرس الأمريكي تتحدث فيه بالتفصيل عن لحظات نهاية حياة المحطة الدولية وإلى الخطوات التي سيقوم بها رواد الفضاء في مدار الأرض المنخفض قبل دخولها مرحلة الاحتراق.يأتي التقرير الجديد بعد شهر من إعلان وكالة "ناسا" عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد العمر التشغيلي للمحطة من عام 2024 إلى عام 2030، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.وتقول "ناسا" إن الجزء الخاص بها من المحطة الفضائية يجب أن يكون سليما من الناحية الهيكلية على الأقل لفترة طويلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ناسا-ترصد-ظاهرة-غريبة-جدا-عند-تحليق-طائرتها-في-أجواء-المريخ-صور-وفيديو-1057881515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049067560_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_736a5819fbcbf7033f708d95d1750d46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

"ناسا" تحدد نقطة "موت" محطة الفضاء الدولية بالقعر الأبعد "نيمو".. صور وفيديو

13:18 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 04.02.2022)
© Photo / ESA/NASA–T. Pesquetمنظر يطل على "عين الصحراء"، غرب أفريقيا، محطة الفضاء الدولية
منظر يطل على عين الصحراء، غرب أفريقيا، محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / ESA/NASA–T. Pesquet
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن المكان الذي ستسقط فيه محطة الفضاء الدولية في أوائل عام 2031، بعد إنهاء مهامها.
وأشارت "ناسا" إلى أنها تخطط لإغراق بقايا محطة الفضاء الدولية في جزء بعيد من المحيط الهادئ يُعرف باسم "Point Nemo" في أوائل عام 2031، بعد ترحيل رواد الفضاء منها إلى محطات تجارية.
حفرة ناتجة عن اصطدام على أرض المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
"ناسا" ترصد ظاهرة غريبة جدا عند تحليق طائرتها في أجواء المريخ... صور وفيديو
أمس, 20:26 GMT
وقدمت وكالة "ناسا" تقريرا إلى الكونغرس الأمريكي تتحدث فيه بالتفصيل عن لحظات نهاية حياة المحطة الدولية وإلى الخطوات التي سيقوم بها رواد الفضاء في مدار الأرض المنخفض قبل دخولها مرحلة الاحتراق.

"إن القطاع الخاص قادر تقنيا وماليا على تطوير وتشغيل وجهات تجارية ذات مدار أرضي منخفض، بمساعدة ناسا. نتطلع إلى مشاركة دروسنا المستفادة وخبرة العمليات مع القطاع الخاص لمساعدتهم على تطوير وجهات آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة في الفضاء."

فيل مكاليستر
مدير قطاع الفضاء التجاري في "ناسا"
يأتي التقرير الجديد بعد شهر من إعلان وكالة "ناسا" عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد العمر التشغيلي للمحطة من عام 2024 إلى عام 2030، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.

الجدير بالذكر أن "نقطة نيمو" أو "Point Nemo" وهو لقب منح نسبة للقبطان نيمو، بطل رواية عشرون ألف فرسخ تحت الماء لجول فيرن، هي النقطة البحرية الأبعد من حيث إمكانية الوصول إليها من اليابسة، أي نقطة المحيط الأبعد عن اليابسة. ويعتبر أكبر دائرة افتراضية فارغة في الرياضيات. وتم حسابه رسميا في عام 1992 من قبل المهندس الجيوديسي الكندي الكرواتي، هرفوجي لوكاتيلا.

مصادر علمية
وتقول "ناسا" إن الجزء الخاص بها من المحطة الفضائية يجب أن يكون سليما من الناحية الهيكلية على الأقل لفترة طويلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية