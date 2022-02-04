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https://arabic.sputniknews.com/20220204/وسائل-إعلام-أجنبية-تعد-تقارير-مصورة-عن-عدوان-مزعوم-تشنه-روسيا-على-أوكرانيا-1057981952.html
وسائل إعلام أجنبية تعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم تشنه روسيا على أوكرانيا
وسائل إعلام أجنبية تعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم تشنه روسيا على أوكرانيا
كشفت معلومات استخباراتية أن وسائل إعلام أجنبية في دونباس تعمل على تقارير مصورة حول عدوان روسي مزعوم. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:16+0000
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لوغانسك - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم إدارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، إيفان فيليبونينكو، إن وسائل إعلام، من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، تُعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم، تشنه روسيا وجمهوريتي دونباس (لوغانسك ودونيتسك).وأضاف فيليبونينكو للصحفيين، "المعلومات، التي حصلت عليها استخباراتنا، تشير إلى وجود ممثلي وسائل الإعلام من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، في مواقع خلف اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وترفض روسيا الاتهامات الغربية والأوكرانية حول ارتكاب "أعمال عدوانية"؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحدا.وتعتبر موسكو هذه التصريحات ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/قوات-المدفعية-الروسية-والبيلاروسية-تجري-تدريبات-على-تدمير-أهداف-لعدو-محتمل-فيديو-1057873531.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس, العالم

وسائل إعلام أجنبية تعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم تشنه روسيا على أوكرانيا

11:16 GMT 04.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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كشفت معلومات استخباراتية أن وسائل إعلام أجنبية في دونباس تعمل على تقارير مصورة حول عدوان روسي مزعوم.
لوغانسك - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم إدارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، إيفان فيليبونينكو، إن وسائل إعلام، من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، تُعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم، تشنه روسيا وجمهوريتي دونباس (لوغانسك ودونيتسك).
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
قوات المدفعية الروسية والبيلاروسية تدمر أهدافا لعدو محتمل... فيديو
أمس, 16:37 GMT
وأضاف فيليبونينكو للصحفيين، "المعلومات، التي حصلت عليها استخباراتنا، تشير إلى وجود ممثلي وسائل الإعلام من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، في مواقع خلف اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح أن قائد اللواء 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، تلقى تعليمات بضمان سلامة وعمل فرق التصوير، التي ينبغي أن تظهر للمجتمع الغربي، أن هناك عدوانا من قبل روسيا والجمهوريتين الشعبيتين.
وترفض روسيا الاتهامات الغربية والأوكرانية حول ارتكاب "أعمال عدوانية"؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحدا.
وتعتبر موسكو هذه التصريحات ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالقرب من الحدود الروسية.
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