وسائل إعلام أجنبية تعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم تشنه روسيا على أوكرانيا

لوغانسك - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم إدارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، إيفان فيليبونينكو، إن وسائل إعلام، من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، تُعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم، تشنه روسيا وجمهوريتي دونباس (لوغانسك ودونيتسك).وأضاف فيليبونينكو للصحفيين، "المعلومات، التي حصلت عليها استخباراتنا، تشير إلى وجود ممثلي وسائل الإعلام من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، في مواقع خلف اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وترفض روسيا الاتهامات الغربية والأوكرانية حول ارتكاب "أعمال عدوانية"؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، ولن تهاجم أحدا.وتعتبر موسكو هذه التصريحات ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالقرب من الحدود الروسية.
كشفت معلومات استخباراتية أن وسائل إعلام أجنبية في دونباس تعمل على تقارير مصورة حول عدوان روسي مزعوم.
لوغانسك - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم إدارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، إيفان فيليبونينكو، إن وسائل إعلام، من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، تُعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم، تشنه روسيا وجمهوريتي دونباس (لوغانسك ودونيتسك).