6 رياضيين يمثلون العالم العربي في أولمبياد بكين الشتوي

ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين.أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، سيكون عبادي هو الأولمبي السعودي الشتوي الوحيد الذي سيشارك في فئة التزلج على الجليد العملاق على الرغم من حصول رياضيين من السعودية على نقاط تأهيل كافية ليكونا مؤهلين للمنافسة في بكين هما سلمان الحويش وراكان علي رضا، ولكن تم تخصيص مكان واحد فقط للسعودية في الألعاب، بحسب ما ذكر موقع" arabnews".وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبرايرومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
يترقب عشاق الرياضة حول العالم انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تنطلق في الصين في 4 فبراير/شباط وتستمر لمدة 16 يوما.
ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.
ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين.
أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، سيكون عبادي هو الأولمبي السعودي الشتوي الوحيد الذي سيشارك في فئة التزلج على الجليد العملاق على الرغم من حصول رياضيين من السعودية على نقاط تأهيل كافية ليكونا مؤهلين للمنافسة في بكين هما سلمان الحويش وراكان علي رضا، ولكن تم تخصيص مكان واحد فقط للسعودية في الألعاب، بحسب ما ذكر موقع" arabnews".