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https://arabic.sputniknews.com/20220204/6-رياضيين-يمثلون-العالم-العربي-في-أولمبياد-بكين-الشتوي--1057894857.html
6 رياضيين يمثلون العالم العربي في أولمبياد بكين الشتوي
6 رياضيين يمثلون العالم العربي في أولمبياد بكين الشتوي
يترقب عشاق الرياضة حول العالم انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تنطلق في الصين في 4 فبراير/شباط وتستمر لمدة 16 يوما. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T09:34+0000
2022-02-04T09:34+0000
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العالم العربي
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ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين.أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، سيكون عبادي هو الأولمبي السعودي الشتوي الوحيد الذي سيشارك في فئة التزلج على الجليد العملاق على الرغم من حصول رياضيين من السعودية على نقاط تأهيل كافية ليكونا مؤهلين للمنافسة في بكين هما سلمان الحويش وراكان علي رضا، ولكن تم تخصيص مكان واحد فقط للسعودية في الألعاب، بحسب ما ذكر موقع" arabnews".وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبرايرومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/السيسي-يصل-بكين-لحضور-افتتاح-الأولمبياد-الشتوية-ويعقد-مباحثات-قمة-مع-الرئيس-الصيني-1057875848.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/-أولمبياد-بكين-ألعاب-إبادة-جماعية-هتافات-رددها-متظاهرون-من-الأويغور-1057869153.html
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مجتمع, العالم العربي

6 رياضيين يمثلون العالم العربي في أولمبياد بكين الشتوي

09:34 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Tingshu Wangمراسم احتفالية باستقبال شعلة الأولمبياد للألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 20 أكتوبر 2021
مراسم احتفالية باستقبال شعلة الأولمبياد للألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، 20 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Tingshu Wang
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يترقب عشاق الرياضة حول العالم انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تنطلق في الصين في 4 فبراير/شباط وتستمر لمدة 16 يوما.
ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.
ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين.
أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، سيكون عبادي هو الأولمبي السعودي الشتوي الوحيد الذي سيشارك في فئة التزلج على الجليد العملاق على الرغم من حصول رياضيين من السعودية على نقاط تأهيل كافية ليكونا مؤهلين للمنافسة في بكين هما سلمان الحويش وراكان علي رضا، ولكن تم تخصيص مكان واحد فقط للسعودية في الألعاب، بحسب ما ذكر موقع" arabnews".
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وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.
وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبراير
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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