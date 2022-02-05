https://arabic.sputniknews.com/20220205/أنصار-الله-تكشف-عن-عدد-الأطفال-المصابين-بالسرطان-والمعرضين-للموت-في-اليمن-جراء-الحصار-1058052552.html

"أنصار الله" تكشف عن عدد الأطفال المصابين بالسرطان والمعرضين للموت في اليمن جراء الحصار

"أنصار الله" تكشف عن عدد الأطفال المصابين بالسرطان والمعرضين للموت في اليمن جراء الحصار

حذرت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بمرض السرطان في اليمن، مشددة على ضرورة تمكين المرضى من السفر لتلقي العلاج وتسهيل... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T11:01+0000

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وحسب تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، قال وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله، طه المتوكل، خلال فعالية بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي للسرطان "يأتي هذا اليوم ويمر فيه اليمن بمرارة شديدة وتضاعف في أعداد المرضى جراء أسلحة العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] على بلادنا".وأضاف: "أكثر من 60 ألف حالة في مراكز الأورام مع شح في الأدوية والتجهيزات والتشخيص، والمصابون بلوكيميا [سرطان الدم] الأطفال في ارتفاع بأرقام مهولة".وذكر المتوكل أن "أكثر من ثلاثة آلاف طفل مصابون بالسرطان ومعرضون للموت جراء الحصار وهناك أكثر من ألفي طفل مصابين بالأمراض [السائلة]، محرمون من تلقي الرعاية الصحية اللازمة".وأشار إلى "أن مطار صنعاء مغلق والمريض لا يستطيع الخروج للعلاج وفي نفس الوقت بسبب الحصار يمنع دخول الأدوية والمستلزمات اللازمة".وأكد "الحاجة إلى دخول الطب النووي"، متهماً التحالف العربي بـ "منع دخول المواد المشعة اللازمة لعلاج مرضى السرطان"، مضيفاً: "نحن دعونا الأمم المتحدة للإشراف على المواد المشعة".واعتبر المتوكل أن فتح مطار صنعاء "يمثل حاجة إنسانية"، مطالباً بـ "تحييده واعتباره منفذا يجب أن يفتح من أجل السماح للمرضى بالسفر".وانعكس الصراع الدائر في اليمن منذ 7 أعوام على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220205/سيتم-استهداف-أي-تحركات-التحالف-العربي-يحذر-اليمنيين-من-استخدام-الطرق-المؤدية-إلى-مدينة-حرض-1058046703.html

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