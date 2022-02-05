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سيتم استهداف أي تحركات.. التحالف العربي يحذر اليمنيين من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض
سيتم استهداف أي تحركات.. التحالف العربي يحذر اليمنيين من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض
حذر التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، المواطنين اليمنيين، من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف أي تحركات... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:43+0000
2022-02-05T07:43+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن ذلك سيكون ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت حتى إشعار آخر باستخدامها.وأوضح المالكي أن هذه الأماكن "ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".وناشد المالكي المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/اليمن-طيران-التحالف-العربي-ينفذ-سلسلة-غارات-جوية-على-صنعاء-وضواحيها-1057680682.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, العالم العربي

سيتم استهداف أي تحركات.. التحالف العربي يحذر اليمنيين من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض

07:43 GMT 05.02.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن قبل الهدنة
اليمن قبل الهدنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
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حذر التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، المواطنين اليمنيين، من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف أي تحركات عليها.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن ذلك سيكون ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت حتى إشعار آخر باستخدامها.
وأوضح المالكي أن هذه الأماكن "ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".
وناشد المالكي المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء وضواحيها
3 فبراير, 02:51 GMT
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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