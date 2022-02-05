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إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات حرجة بكورونا منذ تفشي الوباء
إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات حرجة بكورونا منذ تفشي الوباء
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل أعلى معدل إصابات حرجة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:40+0000
2022-02-05T19:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وقالت الوزارة في بيان، إن هناك 1213 مصابا بكورونا في حالة حرجة يتلقون العلاج بالمستشفيات، من بينهم 270 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، و16 آخرين بأجهزة "الإيكمو".والرقم القياسي السابق للحالات الحرجة، كان 1193، تم تسجيله في 17 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وللمقارنة، في بداية الشهر الماضي، كان عدد المرضى الذين وصفت حالاتهم بالحرجة 101 فقط.كما أعلنت الوزارة في آخر تحديث تسجيل 37977 إسرائيليا على أنهم إيجابيون لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهذه هي المرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع ونصف التي يكون فيها عدد المصابين على أساس يومي أقل من 40000.كما تشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى وفاة 37 مريضا أمس الجمعة، متأثرين بإصابتهم بكورونا.ومنذ الأحد الماضي، توفي 259 إسرائيليا بفيروس كورونا، بينما سجل يوم الثلاثاء الماضي عددا قياسي من الوفيات خلال الموجة الخامسة الحالية بواقع 59 حالة وفاة، من إجمالي 9135 وفاة شهدتها إسرائيل منذ تفشي والوباء.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات حرجة بكورونا منذ تفشي الوباء

19:40 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل أعلى معدل إصابات حرجة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.
وقالت الوزارة في بيان، إن هناك 1213 مصابا بكورونا في حالة حرجة يتلقون العلاج بالمستشفيات، من بينهم 270 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، و16 آخرين بأجهزة "الإيكمو".
والرقم القياسي السابق للحالات الحرجة، كان 1193، تم تسجيله في 17 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وللمقارنة، في بداية الشهر الماضي، كان عدد المرضى الذين وصفت حالاتهم بالحرجة 101 فقط.
كما أعلنت الوزارة في آخر تحديث تسجيل 37977 إسرائيليا على أنهم إيجابيون لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهذه هي المرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع ونصف التي يكون فيها عدد المصابين على أساس يومي أقل من 40000.
كما تشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى وفاة 37 مريضا أمس الجمعة، متأثرين بإصابتهم بكورونا.
ومنذ الأحد الماضي، توفي 259 إسرائيليا بفيروس كورونا، بينما سجل يوم الثلاثاء الماضي عددا قياسي من الوفيات خلال الموجة الخامسة الحالية بواقع 59 حالة وفاة، من إجمالي 9135 وفاة شهدتها إسرائيل منذ تفشي والوباء.
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