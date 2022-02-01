https://arabic.sputniknews.com/20220201/بروفيسور-إسرائيلي-المتحور-الجديد-أكثر-عدوة-من-أوميكرون-بـ15-مرة-1057588217.html

بروفيسور إسرائيلي: المتحور الجديد أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة

بروفيسور إسرائيلي: المتحور الجديد أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة

قال البورفيسور الإسرائيلي عيران سيغال إن المتحور الجديد لفيروس كورونا "BA.2" أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T13:39+0000

2022-02-01T13:39+0000

2022-02-01T13:40+0000

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ومن المقرر أن يحضر سيغال، أستاذ علم الأحياء الحاسوبي في معهد وايزمان للعلوم، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت) للشؤون كورونا، الذي يبحث حالة تفشي الوباء في البلاد، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.كما سيبحث الاجتماع إمكانية إلغاء "الشارة الخضراء"، وهي شهادة تثبت أن حاملها قد تلقى اللقاح المضاد لكورونا أو تعافى من الفيروس، وتتيح له دخول العديد من الأماكن المحظورة على غير الحاملين لها.من المتوقع أن يقول سيغال إنه يعتقد بإمكانية إلغاء الشارة الخضراء، لكنه سيؤكد أنه يجب الحفاظ على السكان الأكبر سنا والسكان المعرضين للخطر.ومن المتوقع أيضا أن يقدم بيانات حول حقيقة أن الإغلاق التام الذي تم اتخاذه في هولندا لم يساعد في تقليل معدلات الإصابة بالوباء.وسيعرض البروفيسور الإسرائيلي بيانات تفيد بأن ذروة الموجة الخامسة كانت في 25 يناير الماضي.وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت خلال تلك الموجة حتى الآن 1.6 مليون، لكن سيغال يقدر أن هناك بالفعل أكثر من 3 ملايين مصاب.وسيقول سيغال بحسب تصريحات له نقلتها القناة، إنه على الرغم من أن المتحور الجديد "BA.2" معدي 1.5 مرة أكثر من أوميكرون، فإنه لا يسبب مرضا أكثر خطورة.وسيدلل على ذلك بالدنمارك التي تعتبر أكثر البلدان التي تشهد المتحور الجديد، لكنها مع ذلك قررت اليوم إزالة معظم قيود كورونا.وكان تقرير صارد عن "معهد ستاتنز سيروم" الدنماركي، أكد أن نصف الإصابات الجديدة بكورونا في الدولة الإسكندنافية جرى تشخيصها بـ "BA.2".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 67,580 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة و19 حالة وفاة.

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