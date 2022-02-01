تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بروفيسور-إسرائيلي-المتحور-الجديد-أكثر-عدوة-من-أوميكرون-بـ15-مرة-1057588217.html
بروفيسور إسرائيلي: المتحور الجديد أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة
بروفيسور إسرائيلي: المتحور الجديد أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة
قال البورفيسور الإسرائيلي عيران سيغال إن المتحور الجديد لفيروس كورونا "BA.2" أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:39+0000
2022-02-01T13:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5822f5a7eb5e176be4d3503cd0946ed5.jpg
ومن المقرر أن يحضر سيغال، أستاذ علم الأحياء الحاسوبي في معهد وايزمان للعلوم، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت) للشؤون كورونا، الذي يبحث حالة تفشي الوباء في البلاد، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.كما سيبحث الاجتماع إمكانية إلغاء "الشارة الخضراء"، وهي شهادة تثبت أن حاملها قد تلقى اللقاح المضاد لكورونا أو تعافى من الفيروس، وتتيح له دخول العديد من الأماكن المحظورة على غير الحاملين لها.من المتوقع أن يقول سيغال إنه يعتقد بإمكانية إلغاء الشارة الخضراء، لكنه سيؤكد أنه يجب الحفاظ على السكان الأكبر سنا والسكان المعرضين للخطر.ومن المتوقع أيضا أن يقدم بيانات حول حقيقة أن الإغلاق التام الذي تم اتخاذه في هولندا لم يساعد في تقليل معدلات الإصابة بالوباء.وسيعرض البروفيسور الإسرائيلي بيانات تفيد بأن ذروة الموجة الخامسة كانت في 25 يناير الماضي.وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت خلال تلك الموجة حتى الآن 1.6 مليون، لكن سيغال يقدر أن هناك بالفعل أكثر من 3 ملايين مصاب.وسيقول سيغال بحسب تصريحات له نقلتها القناة، إنه على الرغم من أن المتحور الجديد "BA.2" معدي 1.5 مرة أكثر من أوميكرون، فإنه لا يسبب مرضا أكثر خطورة.وسيدلل على ذلك بالدنمارك التي تعتبر أكثر البلدان التي تشهد المتحور الجديد، لكنها مع ذلك قررت اليوم إزالة معظم قيود كورونا.وكان تقرير صارد عن "معهد ستاتنز سيروم" الدنماركي، أكد أن نصف الإصابات الجديدة بكورونا في الدولة الإسكندنافية جرى تشخيصها بـ "BA.2".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 67,580 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة و19 حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/إسرائيل-لأول-مرة-منذ-عام-أكثر-من-ألف-مريض-بكورونا-في-حالة-حرجة-1057439074.html
https://arabic.sputniknews.com/20220129/ظهور-متحور-فرعي-من-أوميكرون-أسرع-انتشارا-ولا-يظهر-في-نتائج-التحليل-1057404851.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603837_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ec676291290d720f6ee473dacf6adb6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, أوميكرون

بروفيسور إسرائيلي: المتحور الجديد أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة

13:39 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
تابعنا عبر
قال البورفيسور الإسرائيلي عيران سيغال إن المتحور الجديد لفيروس كورونا "BA.2" أكثر عدوة من أوميكرون بـ1,5 مرة.
ومن المقرر أن يحضر سيغال، أستاذ علم الأحياء الحاسوبي في معهد وايزمان للعلوم، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت) للشؤون كورونا، الذي يبحث حالة تفشي الوباء في البلاد، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.
كما سيبحث الاجتماع إمكانية إلغاء "الشارة الخضراء"، وهي شهادة تثبت أن حاملها قد تلقى اللقاح المضاد لكورونا أو تعافى من الفيروس، وتتيح له دخول العديد من الأماكن المحظورة على غير الحاملين لها.
من المتوقع أن يقول سيغال إنه يعتقد بإمكانية إلغاء الشارة الخضراء، لكنه سيؤكد أنه يجب الحفاظ على السكان الأكبر سنا والسكان المعرضين للخطر.
ومن المتوقع أيضا أن يقدم بيانات حول حقيقة أن الإغلاق التام الذي تم اتخاذه في هولندا لم يساعد في تقليل معدلات الإصابة بالوباء.
وسيعرض البروفيسور الإسرائيلي بيانات تفيد بأن ذروة الموجة الخامسة كانت في 25 يناير الماضي.
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
إسرائيل.. لأول مرة منذ عام أكثر من ألف مريض بكورونا في حالة حرجة
29 يناير, 18:29 GMT
وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت خلال تلك الموجة حتى الآن 1.6 مليون، لكن سيغال يقدر أن هناك بالفعل أكثر من 3 ملايين مصاب.
وسيقول سيغال بحسب تصريحات له نقلتها القناة، إنه على الرغم من أن المتحور الجديد "BA.2" معدي 1.5 مرة أكثر من أوميكرون، فإنه لا يسبب مرضا أكثر خطورة.
وسيدلل على ذلك بالدنمارك التي تعتبر أكثر البلدان التي تشهد المتحور الجديد، لكنها مع ذلك قررت اليوم إزالة معظم قيود كورونا.
انتشار فيروس كورونا في روسيا - اتخاذ عينات للتحاليل في مختبر طبي، ١٧ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
ظهور متحور فرعي من "أوميكرون" أسرع انتشارا ولا يظهر في نتائج التحليل
29 يناير, 06:58 GMT
وكان تقرير صارد عن "معهد ستاتنز سيروم" الدنماركي، أكد أن نصف الإصابات الجديدة بكورونا في الدولة الإسكندنافية جرى تشخيصها بـ "BA.2".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 67,580 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة و19 حالة وفاة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية