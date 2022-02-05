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السفارة السعودية في الكويت تصدر تنويها إلى الراغبين في دخول المملكة بخطوة تبدأ الأربعاء المقبل
السفارة السعودية في الكويت تصدر تنويها إلى الراغبين في دخول المملكة بخطوة تبدأ الأربعاء المقبل
أصدرت السفارة السعودية في الكويت، اليوم السبت، تنويها إلى الراغبين في دخول المملكة، خلال الفترة المقبلة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:27+0000
2022-02-05T11:27+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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وقالت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر إنها “تودّ التأكيد على المواطنين الكرام، بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقلّ من (8) أعوام، وذلك بدءاً من يوم الأربعاء القادم".وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت إجراءات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا، بعد متابعة الوضع الوبائي محليا وعالميا.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية أنه تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، لافتة إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".أما القرار الثالث الذي اتخذته المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السفارة السعودية في الكويت تصدر تنويها إلى الراغبين في دخول المملكة بخطوة تبدأ الأربعاء المقبل

11:27 GMT 05.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSERمطار أبها الدولي في السعودية
مطار أبها الدولي في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
تابعنا عبر
أصدرت السفارة السعودية في الكويت، اليوم السبت، تنويها إلى الراغبين في دخول المملكة، خلال الفترة المقبلة.
وقالت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر إنها “تودّ التأكيد على المواطنين الكرام، بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقلّ من (8) أعوام، وذلك بدءاً من يوم الأربعاء القادم".
وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت إجراءات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا، بعد متابعة الوضع الوبائي محليا وعالميا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية أنه تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.
وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، لافتة إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
أما القرار الثالث الذي اتخذته المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".
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