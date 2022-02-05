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https://arabic.sputniknews.com/20220205/ببغاء-يسرق-كاميرا-من-سائح-ويحلق-بها-بعيدا-فيديو-1058044558.html
ببغاء يسرق كاميرا من سائح ويحلق بها بعيدا... فيديو
ببغاء يسرق كاميرا من سائح ويحلق بها بعيدا... فيديو
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لقيام ببغاء بسرقة كاميرا من أحد السياح في نيوزيلندا. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T05:57+0000
2022-02-05T05:57+0000
2022-02-05T06:09+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع لحظة اقتراب الببغاء من الكاميرا، التي وضعها أحد السياح لتصوير الطائر بوضع قريب، ليقوم بخطفها والطيران بها بعيدا.والتقطت الكاميرا التي ظلت بوضع التشغيل لقطات تسجل لحظة السرقة وهروب الطائر بها ومشاهد الطائر وهو يحلق بها عاليا.وبعد ذلك قام الطائر بوضعها على الأرض وبدأ بمحاولة أكلها، وتكسيرها بمنقاره، قبل أن يأتي صاحبها ويعثر عليها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ببغاء يسرق كاميرا من سائح ويحلق بها بعيدا... فيديو 05:57 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 06:09 GMT 05.02.2022) تابعنا عبر
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لقيام ببغاء بسرقة كاميرا من أحد السياح في نيوزيلندا.
ويظهر المقطع لحظة اقتراب الببغاء من الكاميرا، التي وضعها أحد السياح لتصوير الطائر بوضع قريب، ليقوم بخطفها والطيران بها بعيدا.
والتقطت الكاميرا التي ظلت بوضع التشغيل لقطات تسجل لحظة السرقة وهروب الطائر بها ومشاهد الطائر وهو يحلق بها عاليا.
وبعد ذلك قام الطائر بوضعها على الأرض وبدأ بمحاولة أكلها، وتكسيرها بمنقاره، قبل أن يأتي صاحبها ويعثر عليها.