استراحة... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية

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انطلقت مباراة النادي الأهلي المصري ونظيره مونتيري بطل المكسيك في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022 على أرض ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
17:17 GMT 05.02.2022
الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي
17:17 GMT 05.02.2022
فرصة أخيرة للأهلي في الشوط الأول تنتهي بالتسلل
17:16 GMT 05.02.2022
انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول والحكم يحتسب دقيقة وقت بدل ضاع
17:15 GMT 05.02.2022
تسلل على حسين الشحات لاعب فريق الأهلي
17:14 GMT 05.02.2022
الشوط الأول يستفد دقائقه الأخيرة
17:13 GMT 05.02.2022
الأهلي يقدم شوط أول رائع مع الأخذ في الاعتبار غياب عدد من عناصره الأساسية
17:12 GMT 05.02.2022
حسين الشحات يمر ويراوغ الدفاع والحارس داخل المرمى ويسددها ليتصدى لها دفاع مونتيري من على خط المرمى
17:11 GMT 05.02.2022
خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي سيد الموقف
17:11 GMT 05.02.2022
تسديدة تصل سهة ليد علي لطفي
17:10 GMT 05.02.2022
ضربة حرة مباشرة من مكان خطير لمونتيري
17:08 GMT 05.02.2022
تسلل على طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي
17:06 GMT 05.02.2022
ضغط هجومي أهلاوي
17:06 GMT 05.02.2022
تسديدة من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي تصطدم بدفاع مونتيري إلى ركنية
17:04 GMT 05.02.2022
هجوم لمحمد طاهر لكنه يتأخر في التسديد ويبعدها دفاع مونتيري إلى ركنية من داخل الصندوق
17:03 GMT 05.02.2022
خطأ علي لاعب الأهلي محمد المغربي بعد تدخل خشن
17:02 GMT 05.02.2022
تسديدة قوية لمونتيري يتصدى لها الحارس الأهلاوي علي لطفي
17:02 GMT 05.02.2022
ربع ساعة على نهاية الشوط الأول والأهلي يعود للمباراة بهجمات خطيرة
17:00 GMT 05.02.2022
طاهر محمد طاهر يسدد الكرة سهلة في منتصف مرمى حارس الفريق المكسيكي من عرضية رائعة لعلي معلول
16:58 GMT 05.02.2022
فرصة خطيرة ضائعة للاهلي
16:56 GMT 05.02.2022
25 دقيقة عمر الشوط الأول والتعادل السلبي مستمر