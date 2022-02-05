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استراحة... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية
https://arabic.sputniknews.com/20220205/بث-مباشر-لمباراة-الأهلي-المصري-ومونتيري-المكسيسي-في-كأس-العالم-للأندية-1058067459.html
استراحة... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية
استراحة... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية
انطلقت مباراة النادي الأهلي المصري ونظيره مونتيري بطل المكسيك في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022 على أرض ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي

استراحة... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية

16:01 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 17:18 GMT 05.02.2022)
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انطلقت مباراة النادي الأهلي المصري ونظيره مونتيري بطل المكسيك في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022 على أرض ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
الجديد أولاًالقديم أولاً
17:17 GMT 05.02.2022
الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي
17:17 GMT 05.02.2022
فرصة أخيرة للأهلي في الشوط الأول تنتهي بالتسلل
17:16 GMT 05.02.2022
انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول والحكم يحتسب دقيقة وقت بدل ضاع
17:15 GMT 05.02.2022
تسلل على حسين الشحات لاعب فريق الأهلي
17:14 GMT 05.02.2022
الشوط الأول يستفد دقائقه الأخيرة
17:13 GMT 05.02.2022
الأهلي يقدم شوط أول رائع مع الأخذ في الاعتبار غياب عدد من عناصره الأساسية
17:12 GMT 05.02.2022
حسين الشحات يمر ويراوغ الدفاع والحارس داخل المرمى ويسددها ليتصدى لها دفاع مونتيري من على خط المرمى
17:11 GMT 05.02.2022
خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي سيد الموقف
17:11 GMT 05.02.2022
تسديدة تصل سهة ليد علي لطفي
17:10 GMT 05.02.2022
ضربة حرة مباشرة من مكان خطير لمونتيري
17:08 GMT 05.02.2022
تسلل على طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي
17:06 GMT 05.02.2022
ضغط هجومي أهلاوي
17:06 GMT 05.02.2022
تسديدة من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي تصطدم بدفاع مونتيري إلى ركنية
17:04 GMT 05.02.2022
هجوم لمحمد طاهر لكنه يتأخر في التسديد ويبعدها دفاع مونتيري إلى ركنية من داخل الصندوق
17:03 GMT 05.02.2022
خطأ علي لاعب الأهلي محمد المغربي بعد تدخل خشن
17:02 GMT 05.02.2022
تسديدة قوية لمونتيري يتصدى لها الحارس الأهلاوي علي لطفي
17:02 GMT 05.02.2022
ربع ساعة على نهاية الشوط الأول والأهلي يعود للمباراة بهجمات خطيرة
17:00 GMT 05.02.2022
طاهر محمد طاهر يسدد الكرة سهلة في منتصف مرمى حارس الفريق المكسيكي من عرضية رائعة لعلي معلول
16:58 GMT 05.02.2022
فرصة خطيرة ضائعة للاهلي
16:56 GMT 05.02.2022
25 دقيقة عمر الشوط الأول والتعادل السلبي مستمر
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