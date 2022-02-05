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نهاية البث... الأهلي يثأر من مونتيري... إلى نصف نهائي مونديال الأندية
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/بث-مباشر-مباراة-الكاميرون-0-x-بوركينا-فاسو-0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-بعد-قليل-1058074024.html
بث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 0 في بطولة الأمم الأفريقية (بعد قليل)
بث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 0 في بطولة الأمم الأفريقية (بعد قليل)
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، التي تقام على ملعب أحمدو أهيدجو، لتحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T18:26+0000
2022-02-05T18:26+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربي

بث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 0 في بطولة الأمم الأفريقية (بعد قليل)

18:26 GMT 05.02.2022
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تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، التي تقام على ملعب أحمدو أهيدجو، لتحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
الجديد أولاًالقديم أولاً
19:01 GMT 05.02.2022
19:00 GMT 05.02.2022
انطلاق المباراة (الشوط الأول)
18:45 GMT 05.02.2022
استعدوا للمباراة
18:37 GMT 05.02.2022
18:37 GMT 05.02.2022
انتظروا معنا... إنها مباراة حاسمة ومنافسة شرسة بين الدولة المضيفة و"الحصان الأسو"
18:35 GMT 05.02.2022
فريق واحد سيحصل على ميدالية المركز الثالث... هل هو الكاميرون أم بوركينا فاسو؟
18:34 GMT 05.02.2022
تشكيلة المنتخبين في مباراة اليوم
18:31 GMT 05.02.2022
سيحاول بوركينا فاسو تحقيق الفوز لحصد المركز الثالث رغم اصطدامه بالكاميرون التي تستضيف البطولة.
18:29 GMT 05.02.2022
منتخب بوركينا فاسو يخوض المباراة بعد هزيمته من السنغال في دور نصف النهائي.
18:28 GMT 05.02.2022
سيحاول منتخب الكاميرون جاهدا الحفاظ على ما تبقى له من البطولة بالفوز في هذا المباراة للحصول على المركز الثالثة.
18:28 GMT 05.02.2022
يدخل منتخب الكاميرون المباراة بعد هزيمته من المنتخب المصري التي حرمته من الوصول إلى النهائي.
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