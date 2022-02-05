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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/بث-مباشر-مباراة-الكاميرون-0-x-بوركينا-فاسو-0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-بعد-قليل-1058074024.html
بث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 0 في بطولة الأمم الأفريقية (بعد قليل)
بث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 0 في بطولة الأمم الأفريقية (بعد قليل)
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، التي تقام على ملعب أحمدو أهيدجو، لتحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T18:26+0000
2022-02-05T18:26+0000
2022-02-05T18:26+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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بث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 0 في بطولة الأمم الأفريقية (بعد قليل)
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تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، التي تقام على ملعب أحمدو أهيدجو، لتحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
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انطلاق المباراة (الشوط الأول)
انتظروا معنا... إنها مباراة حاسمة ومنافسة شرسة بين الدولة المضيفة و"الحصان الأسو"
فريق واحد سيحصل على ميدالية المركز الثالث... هل هو الكاميرون أم بوركينا فاسو؟
تشكيلة المنتخبين في مباراة اليوم
سيحاول بوركينا فاسو تحقيق الفوز لحصد المركز الثالث رغم اصطدامه بالكاميرون التي تستضيف البطولة.
منتخب بوركينا فاسو يخوض المباراة بعد هزيمته من السنغال في دور نصف النهائي.
سيحاول منتخب الكاميرون جاهدا الحفاظ على ما تبقى له من البطولة بالفوز في هذا المباراة للحصول على المركز الثالثة.
يدخل منتخب الكاميرون المباراة بعد هزيمته من المنتخب المصري التي حرمته من الوصول إلى النهائي.