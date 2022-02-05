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https://arabic.sputniknews.com/20220205/تايوان-تدين-بيان-روسيا-والصين-وتحتج-على-معارضة-روسيا-لاستقلال-الجزيرة--1058045631.html
تايوان تدين بيان روسيا والصين وتحتج على معارضة روسيا لاستقلال الجزيرة
تايوان تدين بيان روسيا والصين وتحتج على معارضة روسيا لاستقلال الجزيرة
قالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن تايوان احتجت يوم السبت وأدانت البيان الروسي الصيني المشترك الذي تبناه الزعيمان يوم الجمعة،... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:09+0000
2022-02-05T07:09+0000
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تبنت روسيا والصين بيانا مشتركا حول العلاقات الدولية في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين يوم الجمعة.كما ذكر بيان تايوان أن "تايوان وجمهورية الصين الشعبية ليسا تابعين لبعضهما البعض، وحكومة جمهورية الصين الشعبية لم تحكم ذلك قط". وقال البيان إن "الحكومة الصينية ليس لها الحق في تمثيل تايوان على المستوى الدولي، ولا ينبغي لها إجبار الدول الأخرى والمنظمات الدولية والشركات الدولية ضد إرادتها والحقائق على الإدلاء بتعليقات كاذبة باستخدام مبدأ الصين الواحدة الوهمي".هذا وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية والجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادلات عبر المضيق.
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روسيا, الصين, العالم

تايوان تدين بيان روسيا والصين وتحتج على معارضة روسيا لاستقلال الجزيرة

07:09 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
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قالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن تايوان احتجت يوم السبت وأدانت البيان الروسي الصيني المشترك الذي تبناه الزعيمان يوم الجمعة، والذي تدعم فيه موسكو مبدأ "صين واحدة" وتعارض استقلال الجزيرة.
تبنت روسيا والصين بيانا مشتركا حول العلاقات الدولية في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين يوم الجمعة.

ومن بين أمور أخرى، قال البيان إن روسيا تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين وتعارض استقلال الجزيرة بأي شكل من الأشكال. "ردًا على" البيان المشترك لروسيا وجمهورية الصين الشعبية حول العلاقات الدولية التي تدخل عصرًا جديدًا والتنمية المستدامة العالمية "الصادر عن الصين وروسيا مساء اليوم الرابع، والذي أكدت فيه روسيا التزامها بـ إن مبدأ الصين الواحدة والاعتراف بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ، تعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد وتدين بشدة اللغة الكاذبة التي تنتهك سيادة جمهورية الصين (تايوان) ".

كما ذكر بيان تايوان أن "تايوان وجمهورية الصين الشعبية ليسا تابعين لبعضهما البعض، وحكومة جمهورية الصين الشعبية لم تحكم ذلك قط". وقال البيان إن "الحكومة الصينية ليس لها الحق في تمثيل تايوان على المستوى الدولي، ولا ينبغي لها إجبار الدول الأخرى والمنظمات الدولية والشركات الدولية ضد إرادتها والحقائق على الإدلاء بتعليقات كاذبة باستخدام مبدأ الصين الواحدة الوهمي".

يعتبر مبدأ "صين واحدة" أساس إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وجميع الدول، بما في ذلك روسيا، ولا يمكن لدولة واحدة تعترف رسميًا بتايوان إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين حتى تقطع العلاقات مع تايبيه.

هذا وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية والجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادلات عبر المضيق.
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