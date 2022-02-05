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تونس تطرح اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لعام 2022
تونس تطرح اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لعام 2022
قال مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية، إن تونس ستصدر اكتتابا عاما لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T00:37+0000
2022-02-05T00:37+0000
أخبار تونس اليوم
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وتأمل تونس التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر، مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
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أخبار تونس اليوم

تونس تطرح اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لعام 2022

00:37 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / IAN LANGSDON
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قال مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية، إن تونس ستصدر اكتتابا عاما لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.
وتأمل تونس التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر، مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.
وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
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