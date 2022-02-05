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روسيا تحتل المرتبة السابعة في عدد الميداليات في أولمبياد بكين
روسيا تحتل المرتبة السابعة في عدد الميداليات في أولمبياد بكين
فاز الروس بميداليتين في اليوم الأول للألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:20+0000
2022-02-05T14:20+0000
رياضة
روسيا
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حصل الفريق الروسي على ميدالية فضية وميدالية برونزية، حيث احتلت المتزلجة ناتاليا نيبريايفا المركز الثاني في التزلج. وفاز الفريق في سباق التتابع المختلط بالميدالية البرونزية. ضم الفريق أوليانا نيجماتولينا وكريستينا ريزتسوفا وألكسندر لوجينوف وإدوارد لاتيبوف.يذكر أن بكين تستضيف الألعاب في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 20 فبراير، ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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رياضة, روسيا

روسيا تحتل المرتبة السابعة في عدد الميداليات في أولمبياد بكين

14:20 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
بعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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فاز الروس بميداليتين في اليوم الأول للألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.
حصل الفريق الروسي على ميدالية فضية وميدالية برونزية، حيث احتلت المتزلجة ناتاليا نيبريايفا المركز الثاني في التزلج. وفاز الفريق في سباق التتابع المختلط بالميدالية البرونزية. ضم الفريق أوليانا نيجماتولينا وكريستينا ريزتسوفا وألكسندر لوجينوف وإدوارد لاتيبوف.
وفي ترتيب الميداليات، يتقاسم الروس المركز السابع مع الفريق الكندي، ويتصدر النرويجيون (ميداليتان ذهبيتان). المركز الثاني من نصيب سلوفينيا بميدالية ذهبية واحدة وميدالية برونزية، والمركز الثالث تتقاسمه فرق هولندا والسويد والصين (ميدالية ذهبية واحدة لكل منهم).
يذكر أن بكين تستضيف الألعاب في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 20 فبراير، ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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