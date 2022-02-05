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شمخاني: رفع الحظر بشكل استعراضي لا يوصل إلى اتفاق
شمخاني: رفع الحظر بشكل استعراضي لا يوصل إلى اتفاق
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم السبت، إن إلغاء الحظر المفروض على بلاده بنحو استعراضي لن يجدي نفعا. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T17:43+0000
2022-02-05T17:43+0000
إيران
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ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن تحقيق مصالح إيران الاقتصادية، بشكل حقيقي، ومؤثر يمكن التحقق منه، هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق.وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد ذكر في تغريدة سابقة في وقت لاحق اليوم، أن "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.كان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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إيران, أخبار العالم الآن

شمخاني: رفع الحظر بشكل استعراضي لا يوصل إلى اتفاق

17:43 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم السبت، إن إلغاء الحظر المفروض على بلاده بنحو استعراضي لن يجدي نفعا.
ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن تحقيق مصالح إيران الاقتصادية، بشكل حقيقي، ومؤثر يمكن التحقق منه، هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد ذكر في تغريدة سابقة في وقت لاحق اليوم، أن "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
كان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.
وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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