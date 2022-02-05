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https://arabic.sputniknews.com/20220205/كيم-كارداشيان-تهاجم-كاني-ويست-بسبب-ابنتهما-1058062621.html
كيم كارداشيان تهاجم كاني ويست بسبب ابنتهما
كيم كارداشيان تهاجم كاني ويست بسبب ابنتهما
قامت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بمهاجمة زوجها السابق كانيه ويست بسبب انتقاداته المستمرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T13:59+0000
2022-02-05T13:59+0000
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ونشرت كيم بيانا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" قالت فيه: "أنا انتقد زوجي السابق لمهاجمتي، إن حساب ابنتي خاضع للرقابة والإشراف وهو يجلب السعادة لها".وتابعت كيم: "إن حاجة كانيه ويست المستمرة لمهاجمتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات هي أكثر ضرراً على ابنتنا نورث من "تيك توك".وأضافت: "بصفتي والدتها فإنني أبذل كل ما أستطيع لحمايتها والسماح لها بالتعبير عن رأيها في نفس الوقت وإبداعها الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار".هذا وكان ويست قد هاجم كارداشيان، وذلك بعدما أنشأت حساب لابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام على "تيك توك".
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منوعات, مجتمع

كيم كارداشيان تهاجم كاني ويست بسبب ابنتهما

13:59 GMT 05.02.2022
© REUTERS / DANNY MOLOSHOKنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مع زوجها مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست
نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مع زوجها مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / DANNY MOLOSHOK
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قامت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بمهاجمة زوجها السابق كانيه ويست بسبب انتقاداته المستمرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت كيم بيانا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" قالت فيه: "أنا انتقد زوجي السابق لمهاجمتي، إن حساب ابنتي خاضع للرقابة والإشراف وهو يجلب السعادة لها".
وتابعت كيم: "إن حاجة كانيه ويست المستمرة لمهاجمتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات هي أكثر ضرراً على ابنتنا نورث من "تيك توك".
وأضافت: "بصفتي والدتها فإنني أبذل كل ما أستطيع لحمايتها والسماح لها بالتعبير عن رأيها في نفس الوقت وإبداعها الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار".
هذا وكان ويست قد هاجم كارداشيان، وذلك بعدما أنشأت حساب لابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام على "تيك توك".
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