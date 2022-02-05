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مسؤول جزائري: نحن في مرحلة الخروج من ذروة كورونا
مسؤول جزائري: نحن في مرحلة الخروج من ذروة كورونا
أكد مسؤول صحي في الجزائر أن بلاده اقتربت من الخروج من ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T15:22+0000
2022-02-05T15:22+0000
فيروس كورونا
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" عن المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أنه حسب معطيات فيروس كورونا "يمكن القول إننا في مرحلة الخروج من الذروة".واعتبر المسؤول الجزائري أن الأوقات الصعبة المتعلقة بوباء كورونا قد مرت. وفيما يتعلق بعملية التطعيم، نفى درار وجود وفيات في البلاد نتيجة الحصول على اللقاح.ولفت مدير معهد باستور إلى أن منظمة الصحة قد أعلنت مؤخرا أن بعض الدول بدأت تشهد بوادر خروج من جائحة كورونا.وقال إن نسب التلقيح المرتفعة تعتبر أحد أهم العوامل التي تؤدي للخروج النهائي من جائحة كورونا وعودتها كالأوبئة الموسمية.وفي الإطار ذاته، أوضح مدير معهد باستور، أن 93 بالمائة من الإصابات في البلاد هي إصابات بمتحور أوميكرون، و7 بالمائة بمتحور دالتا الذي لا يزال خطيرا.وبين أن نسبة الحاصلين على اللقاح بلغت 30 بالمائة من الفئات المستهدفة، إلا أنه شدد على ضرورة وصول هذه النسبة إلى 60 بالمائة لتحقيق النتائج المرجوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصرع-8-أشخاص-في-مدينة-سطيف-الجزائرية-جراء-انفجار-بأحد-المنازل-1057613177.html
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فيروس كورونا, الجزائر

مسؤول جزائري: نحن في مرحلة الخروج من ذروة كورونا

15:22 GMT 05.02.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمخاوف من كورونا في الجزائر
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أكد مسؤول صحي في الجزائر أن بلاده اقتربت من الخروج من ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت صحيفة "النهار" عن المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أنه حسب معطيات فيروس كورونا "يمكن القول إننا في مرحلة الخروج من الذروة".
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واعتبر المسؤول الجزائري أن الأوقات الصعبة المتعلقة بوباء كورونا قد مرت. وفيما يتعلق بعملية التطعيم، نفى درار وجود وفيات في البلاد نتيجة الحصول على اللقاح.
ولفت مدير معهد باستور إلى أن منظمة الصحة قد أعلنت مؤخرا أن بعض الدول بدأت تشهد بوادر خروج من جائحة كورونا.
وقال إن نسب التلقيح المرتفعة تعتبر أحد أهم العوامل التي تؤدي للخروج النهائي من جائحة كورونا وعودتها كالأوبئة الموسمية.
وفي الإطار ذاته، أوضح مدير معهد باستور، أن 93 بالمائة من الإصابات في البلاد هي إصابات بمتحور أوميكرون، و7 بالمائة بمتحور دالتا الذي لا يزال خطيرا.
وبين أن نسبة الحاصلين على اللقاح بلغت 30 بالمائة من الفئات المستهدفة، إلا أنه شدد على ضرورة وصول هذه النسبة إلى 60 بالمائة لتحقيق النتائج المرجوة.
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