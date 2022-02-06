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https://arabic.sputniknews.com/20220206/إعلام-عراقي-استهداف-منزل-موظف-في-هيئة-النزاهة-بقنبلتين-يدويتين-فيديو-1058086293.html
إعلام عراقي: استهداف منزل موظف في هيئة النزاهة بقنبلتين يدويتين... فيديو
إعلام عراقي: استهداف منزل موظف في هيئة النزاهة بقنبلتين يدويتين... فيديو
ذكرت تقارير إعلامية عراقية أن مجهولين استهدفوا منزل موظف في هيئة النزاهة العراقية بقنبلتين يدويتين. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:36+0000
2022-02-06T07:36+0000
2022-02-06T07:48+0000
العراق
قنبلة يدوية
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وحسب موقع السومرية نيوز، أكد مصدر أمني أن مجهولين ألقوا "رمانتين يدويتين على منزل موظف في هيئة النزاهة العراقية صباح اليوم الأحد".وأوضح أن الاستهداف لم ينجم عنه أي خسائر بشرية في الأرواح، لافتا إلى أن الخسائر مادية فقط.وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "منزل أحد الشيوخ استهدف أيضا برمانات يدوية ضمن منطقة جسر ديالى، مؤكدا "حدوث أضرار مادية بالمنزل دون إصابات تذكر".
العراق
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, قنبلة يدوية
إعلام عراقي: استهداف منزل موظف في هيئة النزاهة بقنبلتين يدويتين... فيديو 07:36 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 06.02.2022) تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية عراقية أن مجهولين استهدفوا منزل موظف في هيئة النزاهة العراقية بقنبلتين يدويتين.
وحسب موقع
السومرية نيوز
، أكد مصدر أمني أن مجهولين ألقوا "رمانتين يدويتين على منزل موظف في هيئة النزاهة العراقية صباح اليوم الأحد".
وأوضح أن
الاستهداف لم
ينجم عنه أي خسائر بشرية في الأرواح، لافتا إلى أن الخسائر مادية فقط.
وفي حين وصف المصدر الخسائر المادية بأنها جسيمة، أشار إلى "احتراق سيارتين، الأولى شخصية تابعة للموظف، والثانية تابعة للهيئة العراقية".
وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "منزل أحد الشيوخ استهدف
أيضا برمانات يدوية
ضمن منطقة جسر ديالى، مؤكدا "حدوث أضرار مادية بالمنزل دون إصابات تذكر".