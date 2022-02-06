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https://arabic.sputniknews.com/20220206/إوزة-تفرح-بقدوم-صاحبتها-على-طريقتهافيديو-1058092122.html
إوزة تفرح بقدوم صاحبتها على طريقتها...فيديو
إوزة تفرح بقدوم صاحبتها على طريقتها...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأوزة وهي تركض صوب صاحبتها. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:02+0000
2022-02-06T10:02+0000
2022-02-06T10:13+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع لحظة ركض الأوزة صوب صاحبتها لحظة مشاهدتها لها، فاتحة جناحيها.لتقترب منها وهي تصيح لتقوم السيدة بتدليكها في لحظة سعادة كانت تشعر بها الأوزة.لتسير بعدها الإوزة بجانب السيدة لدى مغادرتها للمكان.
سبوتنيك عربي
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104456/08/1044560838_94:0:1826:1299_1920x0_80_0_0_a1990482f632d754528fc979c1ef8344.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إوزة تفرح بقدوم صاحبتها على طريقتها...فيديو 10:02 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 06.02.2022) تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأوزة وهي تركض صوب صاحبتها.
ويظهر المقطع لحظة ركض الأوزة صوب صاحبتها لحظة مشاهدتها لها، فاتحة جناحيها.
https://www.tiktok.com/@gusinhaus/video/7057802761575861505?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6970534223266792965
لتقترب منها وهي تصيح لتقوم السيدة بتدليكها في لحظة سعادة كانت تشعر بها الأوزة.
لتسير بعدها الإوزة بجانب السيدة لدى مغادرتها للمكان.