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إسرائيل: الاتحاد الأفريقي مستمر في دراسة انضمامنا كعضو مراقب
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الخارجية-الإسرائيلية-الاتحاد-الأفريقي-مستمر-في-دراسة-انضمامنا-كعضو-مراقب-1058109709.html
إسرائيل: الاتحاد الأفريقي مستمر في دراسة انضمامنا كعضو مراقب
إسرائيل: الاتحاد الأفريقي مستمر في دراسة انضمامنا كعضو مراقب
اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تشكيل الاتحاد الأفريقية لجنة لدراسة مسألة ضمها كعضو مراقب، هو رفض من المنظمة لمحاولات الجزائر وجنوب أفريقيا... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T16:14+0000
2022-02-06T16:15+0000
إسرائيل
العالم
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القدس - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان "رفض الاتحاد الأفريقي اليوم محاولات الجزائر وجنوب إفريقيا لإلغاء قبول إسرائيل كمراقب في المنظمة، وقرر تشكيل لجنة لمواصلة المشاورات حول هذا الموضوع".وأكدت الوزارة أن "قبول إسرائيل في الاتحاد كمراقب، هو مصلحة للجميع، وسيمكّن من زيادة التعاون بين إسرائيل والدول الأفريقية".وكان الاتحاد الأفريقي، قد قرر في وقت سابق اليوم، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم رئيس الجزائر لدراسة الأمر.ووفقا للمصدر تضم اللجنة كل من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والنيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.وكانت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية قد كشفت منذ أيام عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الأفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية إسرائيل في الاتحاد.وقالت الصحيفة إن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة.وأضاف أن كل دولة ذات الغالبية المسلمة في أفريقيا، عارضت ذلك باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور رؤساء دول.وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مصدر-لسبوتنيك-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-عضو-مراقب-بالاتحاد-الأفريقي-1058096225.html
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إسرائيل, العالم

إسرائيل: الاتحاد الأفريقي مستمر في دراسة انضمامنا كعضو مراقب

16:14 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 06.02.2022)
CC0 / Almog / Foreign affairs office building / الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
CC0 / Almog / Foreign affairs office building /
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يتبع
اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تشكيل الاتحاد الأفريقية لجنة لدراسة مسألة ضمها كعضو مراقب، هو رفض من المنظمة لمحاولات الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع الانضمام الإسرائيلي.
القدس - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان "رفض الاتحاد الأفريقي اليوم محاولات الجزائر وجنوب إفريقيا لإلغاء قبول إسرائيل كمراقب في المنظمة، وقرر تشكيل لجنة لمواصلة المشاورات حول هذا الموضوع".

وأكدت الوزارة أن "قبول إسرائيل في الاتحاد كمراقب، هو مصلحة للجميع، وسيمكّن من زيادة التعاون بين إسرائيل والدول الأفريقية".
وكان الاتحاد الأفريقي، قد قرر في وقت سابق اليوم، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم رئيس الجزائر لدراسة الأمر.
ووفقا للمصدر تضم اللجنة كل من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والنيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي
11:03 GMT
وكانت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية قد كشفت منذ أيام عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الأفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية إسرائيل في الاتحاد.
وقالت الصحيفة إن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة.
وأضاف أن كل دولة ذات الغالبية المسلمة في أفريقيا، عارضت ذلك باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.
كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور رؤساء دول.
وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.
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