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عربي
السيسي يشكر اللاعبين ويجدد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/السيسي-يشكر-اللاعبين-ويجدد-الثقة-بالجهاز-الفني-لمنتخب-مصر-1058117973.html
السيسي يشكر اللاعبين ويجدد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر
السيسي يشكر اللاعبين ويجدد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر
شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، لاعبي منتخب بلاده رغم خسارة نهائي أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2). 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T22:58+0000
2022-02-06T22:59+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
منتخب مصر الوطني
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وقال السيسي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالٍ في بطولة كأس الأمم الأفريقية".وأضاف، الرئيس المصري، "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب، وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".وتابع، "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.وهذه هي المرة الأولى التي تخسر فيها مصر بركلات الترجيح في كأس الأمم منذ الهزيمة أمام نيجيريا في قبل النهائي في 1984.وأيضا المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي، بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/السنغال-تفوز-بكأس-الأمم-لأول-مرة-في-تاريخها-1058117438.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, منتخب مصر الوطني

السيسي يشكر اللاعبين ويجدد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

22:58 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 22:59 GMT 06.02.2022)
© AFP 2021 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، لاعبي منتخب بلاده رغم خسارة نهائي أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2).
وقال السيسي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالٍ في بطولة كأس الأمم الأفريقية".
وأضاف، الرئيس المصري، "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب، وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".
وتابع، "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".
ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية، حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.
وهذه هي المرة الأولى التي تخسر فيها مصر بركلات الترجيح في كأس الأمم منذ الهزيمة أمام نيجيريا في قبل النهائي في 1984.
السنغال تفوز بكأس الأمم لأول مرة في تاريخها 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
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السنغال تفوز بكأس الأمم لأول مرة في تاريخها.. فيديو
22:05 GMT
وأيضا المرة الثانية في ثلاث نسخ التي تخسر فيها مصر في النهائي، بعد هزيمتها أمام الكاميرون في 2017.
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