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https://arabic.sputniknews.com/20220206/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-توقف-إجراءات-ترشيح-هوشيار-زيباري-لمنصب-رئيس-الجمهورية--1058100751.html
المحكمة الاتحادية في العراق توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
المحكمة الاتحادية في العراق توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، وقف إجراءات ترشيح القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:41+0000
2022-02-06T12:41+0000
العراق
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت المحكمة عبر موقعها الرسمي نص الحكم الذي جاء فيه "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى".وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشح زيباري مؤقتا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيرا للمالية في 2016 "بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيرا للخارجيةوكان البرلمان العراقي قد أعلن الإثنين الماضي، قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.
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المحكمة الاتحادية في العراق توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

12:41 GMT 06.02.2022
© AP Photoهوشيار زيباري
هوشيار زيباري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo
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قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، وقف إجراءات ترشيح القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت المحكمة عبر موقعها الرسمي نص الحكم الذي جاء فيه "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى".
وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشح زيباري مؤقتا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيرا للمالية في 2016 "بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيرا للخارجية
وكان البرلمان العراقي قد أعلن الإثنين الماضي، قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.
يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.
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