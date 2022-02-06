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https://arabic.sputniknews.com/20220206/امرأة-روسية-تصور-استيقاظ-بركان-إيبيكو-فيديو-1058092526.html
امرأة روسية تصور استيقاظ بركان إيبيكو... فيديو
امرأة روسية تصور استيقاظ بركان إيبيكو... فيديو
أظهر بركان إيبيكو شمالي كوريل مرة أخرى علامات الحياة. كان أحد سكان الكوريل محظوظًا بتصوير لحظة استيقاظه. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
جزر الكوريل
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كتبت إيلينا في حسابها على انستغرام: "إلى جميع محبي البراكين، لدينا أخبار سارة: بدأ بركان إيبيكو إطلاق الصواريخ مرة أخرى. لذا، إذا لم يستطع شخص ما رؤية ثوران البركان في الصيف الماضي، فلا يزال هناك فرصة لالتقاط هذا المنظر الساحر"..أعرب المشتركون عن تقديرهم لجمال ما كان يحدث، لكنهم أعربوا عن أسفهم لأن البركان لم يبق نائمًا لمدة عام أو عامين آخرين.
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نادي الفيديو, جزر الكوريل

امرأة روسية تصور استيقاظ بركان إيبيكو... فيديو

10:13 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 06.02.2022)
© AFP 2021 / Jorge Guerreroبركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما، جزر الكناري، إسبانيا 15 ديسمبر 2021
بركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما، جزر الكناري، إسبانيا 15 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / Jorge Guerrero
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أظهر بركان إيبيكو شمالي كوريل مرة أخرى علامات الحياة. كان أحد سكان الكوريل محظوظًا بتصوير لحظة استيقاظه.
كتبت إيلينا في حسابها على انستغرام: "إلى جميع محبي البراكين، لدينا أخبار سارة: بدأ بركان إيبيكو إطلاق الصواريخ مرة أخرى. لذا، إذا لم يستطع شخص ما رؤية ثوران البركان في الصيف الماضي، فلا يزال هناك فرصة لالتقاط هذا المنظر الساحر"..
أعرب المشتركون عن تقديرهم لجمال ما كان يحدث، لكنهم أعربوا عن أسفهم لأن البركان لم يبق نائمًا لمدة عام أو عامين آخرين.
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