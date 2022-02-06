تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
إسرائيل: الاتحاد الأفريقي مستمر في دراسة انضمامنا كعضو مراقب
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بماذا-ردت-حماس-على-قرار-الاتحاد-الأفريقي-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-مراقب-1058108375.html
بماذا ردت حماس على قرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب
بماذا ردت حماس على قرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب
رحّبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:52+0000
2022-02-06T15:52+0000
العالم العربي
إسرائيل
حركة حماس
الاتحاد الأفريقي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1048976338_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_4c612b0f4adb162c61366aef69d24eca.jpg
ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الأحد، رحّبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد عن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن هذا الأمر يعد انتصارا لقيم الاتحاد الأفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.وثمَّن حازم قاسم مواقف وأدوار كل الدول الأفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح إسرائيل صفة "مراقب"، ما يؤكد انسجامها مع مبادئ الاتحاد الأفريقي، واستمراره في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قد أرجأ في اجتماعه، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتخاذ قرار بشأن قرار رئيس مفوضية الاتحاد، موسي فقي، بمنح إسرائيل صفة مراقب.وفي بداية آب/أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.وجاء في بيان وقعه المندوبون الدائمون للدول المذكورة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا: "تطلب السفارات المذكورة من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب المشار إليها أعلاه".وأشار البيان إلى المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة.كما قوبل منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بانتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مصدر-لسبوتنيك-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-عضو-مراقب-بالاتحاد-الأفريقي-1058096225.html
إسرائيل
الاتحاد الأفريقي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1048976338_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6a3147de20412e13fe8500e82255c5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, حركة حماس, الاتحاد الأفريقي

بماذا ردت حماس على قرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب

15:52 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
رحّبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد.
ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الأحد، رحّبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد عن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن هذا الأمر يعد انتصارا لقيم الاتحاد الأفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي
11:03 GMT
وثمَّن حازم قاسم مواقف وأدوار كل الدول الأفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح إسرائيل صفة "مراقب"، ما يؤكد انسجامها مع مبادئ الاتحاد الأفريقي، واستمراره في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قد أرجأ في اجتماعه، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتخاذ قرار بشأن قرار رئيس مفوضية الاتحاد، موسي فقي، بمنح إسرائيل صفة مراقب.
وفي بداية آب/أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.
وجاء في بيان وقعه المندوبون الدائمون للدول المذكورة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا: "تطلب السفارات المذكورة من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب المشار إليها أعلاه".
وأشار البيان إلى المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما قوبل منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بانتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.
وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية