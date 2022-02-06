https://arabic.sputniknews.com/20220206/بماذا-ردت-حماس-على-قرار-الاتحاد-الأفريقي-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-مراقب-1058108375.html

بماذا ردت حماس على قرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب

بماذا ردت حماس على قرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب

رحّبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T15:52+0000

2022-02-06T15:52+0000

2022-02-06T15:52+0000

العالم العربي

إسرائيل

حركة حماس

الاتحاد الأفريقي

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ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الأحد، رحّبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد عن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن هذا الأمر يعد انتصارا لقيم الاتحاد الأفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.وثمَّن حازم قاسم مواقف وأدوار كل الدول الأفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح إسرائيل صفة "مراقب"، ما يؤكد انسجامها مع مبادئ الاتحاد الأفريقي، واستمراره في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قد أرجأ في اجتماعه، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتخاذ قرار بشأن قرار رئيس مفوضية الاتحاد، موسي فقي، بمنح إسرائيل صفة مراقب.وفي بداية آب/أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.وجاء في بيان وقعه المندوبون الدائمون للدول المذكورة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا: "تطلب السفارات المذكورة من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب المشار إليها أعلاه".وأشار البيان إلى المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة.كما قوبل منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بانتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.

https://arabic.sputniknews.com/20220206/مصدر-لسبوتنيك-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-عضو-مراقب-بالاتحاد-الأفريقي-1058096225.html

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