تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بوغدانوف-يبحث-مع-رئيس-وزراء-إثيوبيا-ورئيس-جيبوتي-عقد-القمة-الروسية-الأفريقية--1058099602.html
بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس جيبوتي عقد القمة الروسية الأفريقية
بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس جيبوتي عقد القمة الروسية الأفريقية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش عقد القمة الروسية الأفريقية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس جيبوتي عمر... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:12+0000
2022-02-06T12:34+0000
الخارجية الروسية
أخبار إثيوبيا
جيبوتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/72/1036277287_0:175:2786:1742_1920x0_80_0_0_0613145e9ea7b235fbc2251c9bf29f84.jpg
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن بوغدانوف يقوم بزيارة عمل إلى أديس أبابا.وعلى هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التقى بوغدانوف بقيادة جيبوتي - الرئيس عمر جيل ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف. وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال المحادثة ، تمت مناقشة الاتجاهات الواعدة لمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وغيره من التعاون المتبادل المنفعة بين روسيا وجيبوتي . وتم النظر في قضايا التحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في عام 2022". وتم توقيع اتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جيبوتي بشأن السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.
جيبوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/72/1036277287_115:0:2671:1917_1920x0_80_0_0_98ee9f373c3356c0686a20a2ca2d41f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, أخبار إثيوبيا, جيبوتي

بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس جيبوتي عقد القمة الروسية الأفريقية

12:12 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 06.02.2022)
© Sputnik . Evguiniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Evguiniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش عقد القمة الروسية الأفريقية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس جيبوتي عمر جيلي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن بوغدانوف يقوم بزيارة عمل إلى أديس أبابا.

وقالت الوزارة في بيانها بخصوص الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه تمت دراسة الجوانب العملية المتعلقة بالتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية عام 2022. وبحسب البيان ، ناقش الطرفان خلال المحادثة مجموعة من القضايا من أجل زيادة تطوير العلاقات الروسية الإثيوبية مع التركيز على بناء تعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

وعلى هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التقى بوغدانوف بقيادة جيبوتي - الرئيس عمر جيل ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف.
وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال المحادثة ، تمت مناقشة الاتجاهات الواعدة لمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وغيره من التعاون المتبادل المنفعة بين روسيا وجيبوتي . وتم النظر في قضايا التحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في عام 2022".
وتم توقيع اتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جيبوتي بشأن السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية