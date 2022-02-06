بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس جيبوتي عقد القمة الروسية الأفريقية

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن بوغدانوف يقوم بزيارة عمل إلى أديس أبابا.وعلى هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التقى بوغدانوف بقيادة جيبوتي - الرئيس عمر جيل ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف. وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال المحادثة ، تمت مناقشة الاتجاهات الواعدة لمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وغيره من التعاون المتبادل المنفعة بين روسيا وجيبوتي . وتم النظر في قضايا التحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في عام 2022". وتم توقيع اتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جيبوتي بشأن السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش عقد القمة الروسية الأفريقية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس جيبوتي عمر جيلي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن بوغدانوف يقوم بزيارة عمل إلى أديس أبابا.
وقالت الوزارة في بيانها بخصوص الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه تمت دراسة الجوانب العملية المتعلقة بالتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية عام 2022. وبحسب البيان ، ناقش الطرفان خلال المحادثة مجموعة من القضايا من أجل زيادة تطوير العلاقات الروسية الإثيوبية مع التركيز على بناء تعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
وعلى هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التقى بوغدانوف بقيادة جيبوتي - الرئيس عمر جيل ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف.
وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال المحادثة ، تمت مناقشة الاتجاهات الواعدة لمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وغيره من التعاون المتبادل المنفعة بين روسيا وجيبوتي . وتم النظر في قضايا التحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في عام 2022".
وتم توقيع اتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جيبوتي بشأن السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.