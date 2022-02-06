https://arabic.sputniknews.com/20220206/تقرير-للأمم-المتحدة-كوريا-الشمالية-طورت-برنامجها-النووي-وحققت-أرباحا-من-الهجمات-الإلكترونية-1058085887.html

تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برنامجها النووي وحققت أرباحا من الهجمات الإلكترونية

تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برنامجها النووي وحققت أرباحا من الهجمات الإلكترونية

واصلت كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية خلال العام الماضي، وكانت الهجمات الإلكترونية على عمليات تبادل العملات المشفرة مصدرا مهما... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T07:23+0000

2022-02-06T07:23+0000

2022-02-06T07:30+0000

كوريا الشمالية

رصد عسكري

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وفقا لمقتطف من تقرير سري للأمم المتحدة نشرته "رويترز"، تم تقديم هذا التقرير السنوي لمراقبي العقوبات المستقلين مساء الجمعة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي.وقال المراقبون إنه "على الرغم من عدم تسجيل تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات فقد استمرت كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".ويحظر مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية.وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006و عززها مجلس الأمن على مر السنين في محاولة لاستهداف تمويل برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.وأشار مراقبو العقوبات إلى وجود "تسارع ملحوظ" في اختبار بيونج يانج للصواريخ.وقالت الولايات المتحدة ودول أخرى يوم الجمعة إن كوريا الشمالية قامت بتسع عمليات إطلاق صواريخ باليستية في يناير كانون الثاني. وأضافت أن ذلك كان أكبر عدد في شهر واحد في تاريخ برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بالبلاد.وقال مراقبو العقوبات إن " كوريا الديمقراطية الشعبية أظهرت قدرات متزايدة على الانتشار السريع وإمكانية التحرك بشكل واسع (بما في ذلك في البحر) وتحسين مرونة قواتها الصاروخية".ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.وقال المراقبون إن "الهجمات الإلكترونية، لا سيما على أصول العملات المشفرة، ما زالت تمثل مصدر مهما للدخل" لكوريا الشمالية وأنهم تلقوا معلومات تفيد بأن متسللين كوريين شماليين استمروا في استهداف المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والبورصات.وأشار أيضا المراقبون إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن شركة تشين أناليسيز للأمن الإلكتروني وقال إن كوريا الشمالية شنت ما لا يقل عن سبع هجمات على منصات العملات المشفرة أسفرت عن حصولها على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية العام الماضي.وقال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في عام 2019 إن كوريا الشمالية حققت ما يقدر بملياري دولار لبرامج أسلحة الدمار الشامل باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومتطورة بشكل متزايد.

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كوريا الشمالية, رصد عسكري