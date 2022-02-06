حسن الرداد وفيفي عبده في الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية... حقيقة الصورة التي أثارت جدلا

وتبرز الصورة الفنانين حسن الرداد وفيفي عبده وشريف منير وإلهام شاهين، وهم يحملون العلم المصري استعدادا لتشجيع المنتخب المصري أثناء المباراة.خرجت الفنانة إلهام شاهين، لتنفي ذلك في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، مؤكدة أن الصورة جرى التقاطها أثناء تواجدها مع زملائها في موسكو لحضور مباراة مصر مع روسيا في كأس العام عام 2018.وتمنت إلهام شاهين فوز منتخب بلادها لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في مباراة الليلة.وستقام المباراة الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الأحد، في استاد أولمبييه في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.واستطاع المنتخب المصري لكرة القدم أن يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، يوم الخميس الماضي.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة فوتوغرافية أثارت جدلا، تجمع عددا من الفنانين المصريين، وزعم أنها التقطت لهم في الكاميرون قبل حضورهم المباراة الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بين مصر والسنغال.
وتبرز الصورة الفنانين حسن الرداد وفيفي عبده وشريف منير وإلهام شاهين، وهم يحملون العلم المصري استعدادا لتشجيع المنتخب المصري أثناء المباراة.