تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/حسن-الرداد-وفيفي-عبده-في-الكاميرون-لحضور-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-حقيقة-الصورة-التي-أثارت-جدلا-1058100452.html
حسن الرداد وفيفي عبده في الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية... حقيقة الصورة التي أثارت جدلا
حسن الرداد وفيفي عبده في الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية... حقيقة الصورة التي أثارت جدلا
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة فوتوغرافية أثارت جدلا، تجمع عددا من الفنانين ‏المصريين، وزعم أنها التقطت لهم في الكاميرون قبل... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:37+0000
2022-02-06T12:37+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار الفنانين في مصر
حسن الرداد
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049052667_0:49:2999:1735_1920x0_80_0_0_52045632ef9adbf7fb8dcb56a64a4457.jpg
وتبرز الصورة الفنانين حسن الرداد وفيفي عبده وشريف منير وإلهام شاهين، وهم يحملون العلم المصري استعدادا لتشجيع المنتخب المصري أثناء المباراة.خرجت الفنانة إلهام شاهين، لتنفي ذلك في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، مؤكدة أن الصورة جرى التقاطها أثناء تواجدها مع زملائها في موسكو لحضور مباراة مصر مع روسيا في كأس العام عام 2018.وتمنت إلهام شاهين فوز منتخب بلادها لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في مباراة الليلة.وستقام المباراة الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الأحد، في استاد أولمبييه في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.واستطاع المنتخب المصري لكرة القدم أن يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، يوم الخميس الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049052667_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c2fc8a0b78550e23769933f8bcd22304.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, حسن الرداد, مجتمع

حسن الرداد وفيفي عبده في الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية... حقيقة الصورة التي أثارت جدلا

12:37 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / DAMIEN MEYERالفنان المصري، حسن الرداد
الفنان المصري، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الفنان المصري، حسن الرداد
© AFP 2021 / DAMIEN MEYER
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة فوتوغرافية أثارت جدلا، تجمع عددا من الفنانين ‏المصريين، وزعم أنها التقطت لهم في الكاميرون قبل حضورهم المباراة الختامية لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية، بين مصر والسنغال.‏
وتبرز الصورة الفنانين حسن الرداد وفيفي عبده وشريف منير وإلهام شاهين، وهم يحملون العلم المصري استعدادا لتشجيع المنتخب المصري أثناء المباراة.
خرجت الفنانة إلهام شاهين، لتنفي ذلك في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، مؤكدة أن الصورة جرى التقاطها أثناء تواجدها مع زملائها في موسكو لحضور مباراة مصر مع روسيا في كأس العام عام 2018.
وتمنت إلهام شاهين فوز منتخب بلادها لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في مباراة الليلة.
وستقام المباراة الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الأحد، في استاد أولمبييه في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.
واستطاع المنتخب المصري لكرة القدم أن يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، يوم الخميس الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية