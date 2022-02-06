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https://arabic.sputniknews.com/20220206/رد-فعل-رجل-تسحب-الشرطة-سيارته-أمامه-بسبب-وقوف-مخالف-فيديو-1058109951.html
رد فعل رجل تسحب الشرطة سيارته أمامه بسبب وقوف مخالف... فيديو
رد فعل رجل تسحب الشرطة سيارته أمامه بسبب وقوف مخالف... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل رجل أثناء قيام سيارة الشرطة بسحب سيارته بسبب وقوفها في مكان مخالف. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T16:38+0000
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نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو سيارة الرفع التابعة للشرطة وهي تقترب من إحدى السيارات المتوقفة في مكان غير مخصص للانتظار، ثم عمدت سيارة الشرطة إلى جر السيارة المخالفة لاقتيادها.ظهر مالك السيارة خلال تلك الأثناء ليجد سيارته وقد تم وصلها برافعة الشرطة، فراح يصرخ لتبيه قائد سيارة الشرطة إلى أنه مالك السيارة، إلا أن السائق لم يلتفت له وواصل عمله مصطحبا السيارة بعيدا عن مالكها الذي وقف مكتوف الأيدي في النهاية.يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من الدولة أو المدينة التي شهدت الواقعة.
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نادي الفيديو

رد فعل رجل تسحب الشرطة سيارته أمامه بسبب وقوف مخالف... فيديو

16:38 GMT 06.02.2022
CC0 / / ساحة انتظار سيارات
ساحة انتظار سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
CC0 / /
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل رجل أثناء قيام سيارة الشرطة بسحب سيارته بسبب وقوفها في مكان مخالف.
ويظهر الفيديو سيارة الرفع التابعة للشرطة وهي تقترب من إحدى السيارات المتوقفة في مكان غير مخصص للانتظار، ثم عمدت سيارة الشرطة إلى جر السيارة المخالفة لاقتيادها.
ظهر مالك السيارة خلال تلك الأثناء ليجد سيارته وقد تم وصلها برافعة الشرطة، فراح يصرخ لتبيه قائد سيارة الشرطة إلى أنه مالك السيارة، إلا أن السائق لم يلتفت له وواصل عمله مصطحبا السيارة بعيدا عن مالكها الذي وقف مكتوف الأيدي في النهاية.
يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل منفصل من الدولة أو المدينة التي شهدت الواقعة.
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