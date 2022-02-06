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https://arabic.sputniknews.com/20220206/غوغل-كروم-يغير-شعاره-لأول-مرة-منذ-8-سنوات-اختلافات-دقيقة-للغاية-1058089677.html
‏"غوغل كروم" يغير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات... اختلافات دقيقة للغاية
‏"غوغل كروم" يغير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات... اختلافات دقيقة للغاية
أعلن متصفح "غوغل كروم" على الإنترنت عن تغيير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:52+0000
2022-02-06T08:52+0000
شركة غوغل
مجتمع
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كشف مصمم "غوغل كروم"، إلفين هو، عن نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار، وذلك في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، فضلا عن الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.وفي الشعار الجديد، أزالت "غوغل" الظلال التي كانت جزءا من نسخة عام 2014، واختارت تصميما مسطحا يتماشى مع منتجات الشركة الأخرى.كما أن "غوغل" غيّرت نسب الرمز أثناء تفتيح الألوان الفردية التي يتكون منها، لكن التغيير الأكثر تأثيرا الذي أدخلته الشركة هو أنها أضافت تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الشعار.يقول إلفين هو إن شركة "غوغل" وجدت أن ظلالا معينة من هذين اللونين تنتج "اهتزازا مزعجا للألوان" عند وضعها بجانب بعضها البعض، وأكد أن التصميم الجديد "يسهل وصول العين إليه بشكل أكبر"ومن الممكن رؤية الشعار الجديد لـ"غوغل كروم" في حال استخدام "كروم كاناري"، وهو الإصدار المطور من "كروم"، لكنه سيتم طرحه لكافة المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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شركة غوغل, مجتمع

‏"غوغل كروم" يغير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات... اختلافات دقيقة للغاية

08:52 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / KIMIHIRO HOSHINOشعار متصفح الإنترنت "غوغل كروم"
شعار متصفح الإنترنت غوغل كروم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
شعار متصفح الإنترنت "غوغل كروم"
© AFP 2021 / KIMIHIRO HOSHINO
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أعلن متصفح "غوغل كروم" على الإنترنت عن تغيير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات
كشف مصمم "غوغل كروم"، إلفين هو، عن نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار، وذلك في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، فضلا عن الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.
وفي الشعار الجديد، أزالت "غوغل" الظلال التي كانت جزءا من نسخة عام 2014، واختارت تصميما مسطحا يتماشى مع منتجات الشركة الأخرى.
كما أن "غوغل" غيّرت نسب الرمز أثناء تفتيح الألوان الفردية التي يتكون منها، لكن التغيير الأكثر تأثيرا الذي أدخلته الشركة هو أنها أضافت تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الشعار.
يقول إلفين هو إن شركة "غوغل" وجدت أن ظلالا معينة من هذين اللونين تنتج "اهتزازا مزعجا للألوان" عند وضعها بجانب بعضها البعض، وأكد أن التصميم الجديد "يسهل وصول العين إليه بشكل أكبر"
ومن الممكن رؤية الشعار الجديد لـ"غوغل كروم" في حال استخدام "كروم كاناري"، وهو الإصدار المطور من "كروم"، لكنه سيتم طرحه لكافة المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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