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فنانة لبنانية تنعى الطفل ريان بأسلوبها الخاص... فيديو
فنانة لبنانية تنعى الطفل ريان بأسلوبها الخاص... فيديو
أعلن الديوان الملكي المغربي، يوم أمس السبت، عن وفاة الطفل ريان أورام عقب حادث مأساوي إثر سقوطه في بئر بطول 32 مترا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T18:59+0000
2022-02-06T18:59+0000
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وانتشرت صور الطفل ريان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لكل شخص أسلوب معين في التعبير عن حزنه.ودائما للرسام أسلوب خاص في التعبير عن حزنه، كما توضح الفنانة اللبنانية فاطمة ضيا لـ"سبوتنيك"، بالقول: "أن يكون الإنسان فناناً فهذا حتماً يعني أنه إنسان ذو حس مرهف، يتأثر بالمشاهد أو الأحداث التي تدور من حوله ربما بشكلٍ أكبر أو بطريقة تختلف عن بقية الناس، فيصبح الحدث بداخله وبالأخص إذا كان أليماً ككرة نار تلتهب وتلهب مكنونات روحه ويشعر بالتالي بالحاجة لإخراجها وإفراغها. فيكون ذلك بواسطة الريشة والألوان على اللوح الأبيض الذي أمامه".وأضافت هذه هي طريقة تعبير الرسام، فكما الموسيقي يعبر بألحانه والشاعر بكلماته وقلمه، فإن الرسام يلجأ دائماً لريشته.وأوضحت ضيا: "حادثة ريان بالذات أحدثت في داخلي صدمة كبيرة وحزن شديد ولم أتمكن من النوم ليلة أمس إلا بعد أن بدأت برسم تلك اللوحة، ولكن عندما وصلت لمرحلة رسم وجهه الملائكي، وقفت عاجزة عن النظر حتى إلى صورته، ولم أستطع رؤية وجهه وعيناه الضاحكتين البريئتين اللتين كلما نظرت إليهما وأردت التقاط ريشتي بيدي سبقتني الدموع إلى عيناي ولم أعد أتمكن من النظر إليه حتى في النهاية أكملت الرسمة في الصباح.
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منوعات, مجتمع

فنانة لبنانية تنعى الطفل ريان بأسلوبها الخاص... فيديو

18:59 GMT 06.02.2022
© Photo / Fatema Diaالطفل ريان - رسم الفنانة اللبنانية فاطمة ضيا
الطفل ريان - رسم الفنانة اللبنانية فاطمة ضيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Photo / Fatema Dia
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أعلن الديوان الملكي المغربي، يوم أمس السبت، عن وفاة الطفل ريان أورام عقب حادث مأساوي إثر سقوطه في بئر بطول 32 مترا.
وانتشرت صور الطفل ريان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لكل شخص أسلوب معين في التعبير عن حزنه.
ودائما للرسام أسلوب خاص في التعبير عن حزنه، كما توضح الفنانة اللبنانية فاطمة ضيا لـ"سبوتنيك"، بالقول: "أن يكون الإنسان فناناً فهذا حتماً يعني أنه إنسان ذو حس مرهف، يتأثر بالمشاهد أو الأحداث التي تدور من حوله ربما بشكلٍ أكبر أو بطريقة تختلف عن بقية الناس، فيصبح الحدث بداخله وبالأخص إذا كان أليماً ككرة نار تلتهب وتلهب مكنونات روحه ويشعر بالتالي بالحاجة لإخراجها وإفراغها. فيكون ذلك بواسطة الريشة والألوان على اللوح الأبيض الذي أمامه".
وأضافت هذه هي طريقة تعبير الرسام، فكما الموسيقي يعبر بألحانه والشاعر بكلماته وقلمه، فإن الرسام يلجأ دائماً لريشته.
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وأوضحت ضيا: "حادثة ريان بالذات أحدثت في داخلي صدمة كبيرة وحزن شديد ولم أتمكن من النوم ليلة أمس إلا بعد أن بدأت برسم تلك اللوحة، ولكن عندما وصلت لمرحلة رسم وجهه الملائكي، وقفت عاجزة عن النظر حتى إلى صورته، ولم أستطع رؤية وجهه وعيناه الضاحكتين البريئتين اللتين كلما نظرت إليهما وأردت التقاط ريشتي بيدي سبقتني الدموع إلى عيناي ولم أعد أتمكن من النظر إليه حتى في النهاية أكملت الرسمة في الصباح.
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