تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220206/متزلج-روسي-يفوز-بالميدالية-الذهبية-الأولى-لروسيا-في-أولمبياد-بكين-1058088924.html
متزلج روسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولى لروسيا في أولمبياد بكين
متزلج روسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولى لروسيا في أولمبياد بكين
فاز المتزلج ألكسندر بولشونوف بسباق سكياثلون وحصل الفريق الروسي على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:44+0000
2022-02-06T08:44+0000
2022-02-06T09:28+0000
رياضة
التزلج
بكين 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053737789_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f43d75ca53b2aa2ab295d6e016ae95b.jpg
قطع الروسي مسافة 30 كيلومترًا في ساعة و 16 دقيقة و9.8 ثانية. الثاني كان مواطن روسي أيضا، دينيس سبيتسوف (التأخر 1 دقيقة و11 ثانية)، والثالث كان إيفو نيسكانين.بولشونوف يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد فاز بأول ميدالية ذهبية أولمبية.سكياثلون هو تخصص يتضمن مرور النصف الأول من الطريق على الطراز الكلاسيكي، والثاني - بالأسلوب الحر. في منتصف السباق، يغير الرياضيون الزلاجات.في الوقت الحالي، حصل الروس على أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية - واحدة ذهبية وفضية وبرونزية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053737789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb8186693db745d7a4a32b8dae687230.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, التزلج, بكين 2022
متزلج روسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولى لروسيا في أولمبياد بكين 08:44 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 06.02.2022) تابعنا عبر
فاز المتزلج ألكسندر بولشونوف بسباق سكياثلون وحصل الفريق الروسي على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
قطع الروسي مسافة 30 كيلومترًا في ساعة و 16 دقيقة و9.8 ثانية. الثاني كان مواطن روسي أيضا، دينيس سبيتسوف (التأخر 1 دقيقة و11 ثانية)، والثالث كان إيفو نيسكانين.
بولشونوف يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد فاز بأول ميدالية ذهبية أولمبية.
سكياثلون هو تخصص يتضمن مرور النصف الأول من الطريق على الطراز الكلاسيكي، والثاني - بالأسلوب الحر. في منتصف السباق، يغير الرياضيون الزلاجات.
في الوقت الحالي، حصل الروس على أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية - واحدة ذهبية وفضية وبرونزية.