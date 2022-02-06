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https://arabic.sputniknews.com/20220206/متزلج-روسي-يفوز-بالميدالية-الذهبية-الأولى-لروسيا-في-أولمبياد-بكين-1058088924.html
متزلج روسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولى لروسيا في أولمبياد بكين
متزلج روسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولى لروسيا في أولمبياد بكين
فاز المتزلج ألكسندر بولشونوف بسباق سكياثلون وحصل الفريق الروسي على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:44+0000
2022-02-06T09:28+0000
رياضة
التزلج
بكين 2022
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قطع الروسي مسافة 30 كيلومترًا في ساعة و 16 دقيقة و9.8 ثانية. الثاني كان مواطن روسي أيضا، دينيس سبيتسوف (التأخر 1 دقيقة و11 ثانية)، والثالث كان إيفو نيسكانين.بولشونوف يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد فاز بأول ميدالية ذهبية أولمبية.سكياثلون هو تخصص يتضمن مرور النصف الأول من الطريق على الطراز الكلاسيكي، والثاني - بالأسلوب الحر. في منتصف السباق، يغير الرياضيون الزلاجات.في الوقت الحالي، حصل الروس على أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية - واحدة ذهبية وفضية وبرونزية.
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رياضة, التزلج, بكين 2022

متزلج روسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولى لروسيا في أولمبياد بكين

08:44 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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فاز المتزلج ألكسندر بولشونوف بسباق سكياثلون وحصل الفريق الروسي على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
قطع الروسي مسافة 30 كيلومترًا في ساعة و 16 دقيقة و9.8 ثانية. الثاني كان مواطن روسي أيضا، دينيس سبيتسوف (التأخر 1 دقيقة و11 ثانية)، والثالث كان إيفو نيسكانين.
بولشونوف يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد فاز بأول ميدالية ذهبية أولمبية.
سكياثلون هو تخصص يتضمن مرور النصف الأول من الطريق على الطراز الكلاسيكي، والثاني - بالأسلوب الحر. في منتصف السباق، يغير الرياضيون الزلاجات.
في الوقت الحالي، حصل الروس على أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية - واحدة ذهبية وفضية وبرونزية.
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