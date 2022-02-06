https://arabic.sputniknews.com/20220206/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-روسيا-قد-تغزو-أوكرانيا-في-أي-لحظة-1058106667.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة

مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة ونعتقد أنها تحشد قدراتها العسكرية لذلك. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T15:00+0000

2022-02-06T15:00+0000

2022-02-06T15:00+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن، في حواره اليوم الأحد لشبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، أن "روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة ونعتقد أنها تحشد قدراتها العسكرية لذلك".وأضاف: "قدمنا مطالبنا كتابيًا إلى روسيا ولكنها لم تُنشر رسميا بعد وزودنا أوكرانيا بمعدات للدفاع ومستعدون مع حلفائنا لدعمها"، مشيرا إلى أن بلاده ليست مستعدة للتنازل عن المبادئ الأساسية لأمن حلف الناتو بما في ذلك إبقاء بابه مفتوحًا لطلبات الانضمام.وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأوكرانية "جي تي إس"، سيرغي ماكوجون، إن "الشركة المشغلة في أوكرانيا (جي تي إس)، تبذل قصارى جهدها لتعطيل اعتماد خط أنابيب الغاز التيار الشمالي-2".وأضاف ماكوجون على الهواء في قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية: "بالطبع ، يمثل التيار الشمالي 2 تهديدًا كبيرًا لأوكرانيا، نحن نبذل قصارى جهدنا لمكافحة خط أنابيب الغاز هذا، لكني أود أن أقول إن الاعتماد هو عملية، وعملية بيروقراطية يتم تنفيذها من قبل المنظم الألماني، ومهمتنا هي القيام بدور نشط في هذه العملية وعدم السماح باعتماد خط أنابيب الغاز هذا، ويعتمد ما إذا كان سيتم اعتماده على مجموعة معقدة من العوامل، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية".يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه بالكلية، مؤكدة على مطالبها بضمانات أمنية.

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