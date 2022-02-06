https://arabic.sputniknews.com/20220206/جهات-أوكرانية-تحاول-تعطيل-اعتماد-التيار-الشمالي--2-1058100338.html

جهات أوكرانية تحاول تعطيل اعتماد "التيار الشمالي -2"

جهات أوكرانية تحاول تعطيل اعتماد "التيار الشمالي -2"

قال الرئيس التنفيذي للشركة الأوكرانية "جي تي إس"، سيرغي ماكوجون، إن "الشركة المشغلة في أوكرانيا (جي تي إس)، تبذل قصارى جهدها لتعطيل اعتماد خط أنابيب الغاز... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T12:35+0000

2022-02-06T12:35+0000

2022-02-06T12:35+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف ماكوجون على الهواء في قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية: "بالطبع ، يمثل التيار الشمالي 2 تهديدًا كبيرًا لأوكرانيا، نحن نبذل قصارى جهدنا لمكافحة خط أنابيب الغاز هذا، لكني أود أن أقول إن الاعتماد هو عملية، وعملية بيروقراطية يتم تنفيذها من قبل المنظم الألماني، ومهمتنا هي القيام بدور نشط في هذه العملية وعدم السماح باعتماد خط أنابيب الغاز هذا، ويعتمد ما إذا كان سيتم اعتماده على مجموعة معقدة من العوامل، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية".وفي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني ، أصبح معروفًا أن شركة غازبروم امتثلت لمتطلبات المنظم الألماني، حيث قامت شركة "نورد ستريم 2 جي"، باللحصول على الاعتماد بموجب القانون الألماني، بتأسيس شركة فرعية في هذا البلد، تحت مسمى "غاز فور يوروب جي إم بي إتش"، التي ستصبح المالك والمشغل لـ54 كم من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، ويقع المقر الرئيسي لشركة "غاز فور يوروب جي إم بي إتش" في مدينة شفيرين.وصرحت روسيا مرارًا أن نورد ستريم 2، الذي تعارضه الولايات المتحدة بقوة، مفيد تجاريًا لأوروبا، فهو يروج غازه الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.وقال رئيس الوكالة الفيدرالية الألمانية لقطاع الطاقة، فرانكفورتر زيتونغ، في وقت سابق، إن "مشروع خط "التيار الشمالي 2" لم يقدم بعد جميع المستندات اللازمة لاستكمال اعتماد خطوط الأنابيب".وأضاف: "تم إنشاء الشركة المطلوبة للحصول على الشهادة وتسجيلها في السجل الفيديرالي، ولكن لم يتم اتخاذ المزيد من الخطوات بعد. نحن في انتظار "نورد ستريم 2" لتقديم جميع المستندات اللازمة. فقط عندما يكون لدينا جميع المستندات، يمكننا استئناف الاعتماد".

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