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وزير الأشغال اللبناني: وزارتنا لا تملك أي ليرة لإنارة الطرقات
وزير الأشغال اللبناني: وزارتنا لا تملك أي ليرة لإنارة الطرقات
صرح وزير الأشغال العامة والنقل ​اللبناني، علي حمية، أن وزارته لا تملك أي ليرة فيما يخص إنارة الطرقات. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:48+0000
2022-02-06T09:48+0000
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وأوضح الوزير في لقاء تلفزيوني مع "LBCI" أنه "فيما يخص إنارة الطرقات لا يمكنني أن أعد بشيء، فلا نملك أي ليرة"، مؤكداً "أننا حاولنا ألا نبقي أي قرية معزولة أو مغلقة بسبب العواصف".مضيفا: "أنه لا أحد يستطيع للطبيعة ومن الممكن أن تكون قوية مع كثافة ​الأمطار​، ونحن سنكون على الطرقات بأسرع وقت وبأقصى جهوزية"، لافتاً "أننا جاهزون لأي فكرة استثمارية، وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع".كما وشدد الوزير على أن "انفجار ​4 آب​ كارثي، والعمل اليومي للمرفأ لم يتوقف"، لافتاً إلى "أننا مقبلون على تغيرات في المنطقة، ونريد أن نعيد دور هذا المرفق بالمنافسة.. ونستطيع القيام بذلك". وكشف أن "وفداً هولندياً سيصل غداً إلى لبنان وسنقوم بالاجتماع معهم، ولديه جولة في المرفأ"، بحسب ما نشر موقع "النشرة".هذا وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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أخبار لبنان, العالم العربي

وزير الأشغال اللبناني: وزارتنا لا تملك أي ليرة لإنارة الطرقات

09:48 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / DYLAN COLLINSأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / DYLAN COLLINS
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صرح وزير الأشغال العامة والنقل ​اللبناني، علي حمية، أن وزارته لا تملك أي ليرة فيما يخص إنارة الطرقات.
وأوضح الوزير في لقاء تلفزيوني مع "LBCI" أنه "فيما يخص إنارة الطرقات لا يمكنني أن أعد بشيء، فلا نملك أي ليرة"، مؤكداً "أننا حاولنا ألا نبقي أي قرية معزولة أو مغلقة بسبب العواصف".
مضيفا: "أنه لا أحد يستطيع للطبيعة ومن الممكن أن تكون قوية مع كثافة ​الأمطار​، ونحن سنكون على الطرقات بأسرع وقت وبأقصى جهوزية"، لافتاً "أننا جاهزون لأي فكرة استثمارية، وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع".

وأشار حمية، إلى أن "البلديات​ ليست مذنبة وقد تعاونا مع 70% منها"، كاشفاً أنه "لم يُقدم أي عرض لتأهيل طريق طرابلس - ​عكار​". وأوضح أن "عامل الثقة مهم في البلد، ويدفع الشركات للاستثمار.. وتفعيل المرافق العامة مهم جداً".

كما وشدد الوزير على أن "انفجار ​4 آب​ كارثي، والعمل اليومي للمرفأ لم يتوقف"، لافتاً إلى "أننا مقبلون على تغيرات في المنطقة، ونريد أن نعيد دور هذا المرفق بالمنافسة.. ونستطيع القيام بذلك". وكشف أن "وفداً هولندياً سيصل غداً إلى لبنان وسنقوم بالاجتماع معهم، ولديه جولة في المرفأ"، بحسب ما نشر موقع "النشرة".
هذا وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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