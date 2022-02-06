وزير الخارجية العراقي: نسعى لخلق "فرصة مناسبة" للتفاهمات بين طهران والرياض

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد على أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا العلاقات الثنائيَّة والتعاون والتنسيق المُشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدوليَّة".وبحث الطرفان حسب البيان "الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سُبُل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان".وأكد حسين "استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال".وختم البيان أنه "وفي ختام المباحثات أكّد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تأريخ المنطقة".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس السبت، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان، أن رئيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع الرياض، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان "أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة-الإيرانيّة وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد على أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".
وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا العلاقات الثنائيَّة والتعاون والتنسيق المُشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدوليَّة".
وبحث الطرفان حسب البيان "الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سُبُل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان".
وأكد حسين "استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال".
وختم البيان أنه "وفي ختام المباحثات أكّد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تأريخ المنطقة".
وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس السبت، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.
وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان، أن رئيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع الرياض، لحين الوصول إلى نتيجة.
وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".