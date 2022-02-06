وزير بريطاني: تنحي جونسون ليس أمرا حتميا

ويواجه جونسون منذ ثلاثة أشهر أزمة، حيث يقول بعض نواب حزبه (المحافظين) إنه ينبغي أن يستقبل في أعقاب حفلات الإغلاق التي أقيمت في مقر إقامته أثناء الجائحة، وقضايا أخرى.وفي تصريحات لصحيفة "أوبزرفر" قال تشارلز والكر، النائب البارز في حزب المحافظين والموالي سابقا إنه "من الحتمي" الآن أن يزيح حزبه جونسون من منصبه.وردا على هذه التصريحات قال وزير الأعمال لشبكة سكاي نيوز: "لا أرى ما يراه".وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننج ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.
وفي تصريحات لصحيفة "أوبزرفر" قال تشارلز والكر، النائب البارز في حزب المحافظين والموالي سابقا إنه "من الحتمي" الآن أن يزيح حزبه جونسون من منصبه.
وردا على هذه التصريحات قال وزير الأعمال لشبكة سكاي نيوز: "لا أرى ما يراه".
وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننج ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.
جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.
وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.