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https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-بريطاني-تنحي-جونسون-ليس-أمرا-حتميا-1058090981.html
وزير بريطاني: تنحي جونسون ليس أمرا حتميا
وزير بريطاني: تنحي جونسون ليس أمرا حتميا
قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الأحد، إن تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس أمرا حتميا، معبرا عن دعمه لرئيس الوزراء بشأن الخلاف الأخير حول... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:42+0000
2022-02-06T09:42+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
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ويواجه جونسون منذ ثلاثة أشهر أزمة، حيث يقول بعض نواب حزبه (المحافظين) إنه ينبغي أن يستقبل في أعقاب حفلات الإغلاق التي أقيمت في مقر إقامته أثناء الجائحة، وقضايا أخرى.وفي تصريحات لصحيفة "أوبزرفر" قال تشارلز والكر، النائب البارز في حزب المحافظين والموالي سابقا إنه "من الحتمي" الآن أن يزيح حزبه جونسون من منصبه.وردا على هذه التصريحات قال وزير الأعمال لشبكة سكاي نيوز: "لا أرى ما يراه".وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننج ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/جونسون-يعين-ستيف-باركلي-وزيرا-لشؤون-مجلس-الوزراء-1058074526.html
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بوريس جونسون, بريطانيا

وزير بريطاني: تنحي جونسون ليس أمرا حتميا

09:42 GMT 06.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الأحد، إن تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس أمرا حتميا، معبرا عن دعمه لرئيس الوزراء بشأن الخلاف الأخير حول قيادته.
ويواجه جونسون منذ ثلاثة أشهر أزمة، حيث يقول بعض نواب حزبه (المحافظين) إنه ينبغي أن يستقبل في أعقاب حفلات الإغلاق التي أقيمت في مقر إقامته أثناء الجائحة، وقضايا أخرى.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
جونسون يعين ستيف باركلي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
أمس, 18:48 GMT
وفي تصريحات لصحيفة "أوبزرفر" قال تشارلز والكر، النائب البارز في حزب المحافظين والموالي سابقا إنه "من الحتمي" الآن أن يزيح حزبه جونسون من منصبه.
وردا على هذه التصريحات قال وزير الأعمال لشبكة سكاي نيوز: "لا أرى ما يراه".
وقدم جونسون اعتذارا بسبب حضوره حفلا في حديقة داوننج ستريت مقر إقامته في مايو/ أيار 2020 وذلك عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل.
جاء هذا الحفل في الوقت الذي كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريبا.
وفي ظل غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الإغلاق التي فرضتها على الناس خلال الوباء، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.
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