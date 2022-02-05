جونسون يعين ستيف باركلي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء

وبحسب بيان لمجلس الوزراء البريطاني، "سيصبح الوزير الجديد لشؤون مجلس الوزراء، وسيعمل مباشرة مع زملائه في المجلس لضمان إنجاز المهام المرفوعة إلى جدول أعمال رئيس الوزراء وتسليمها بأقصى سرعة".يأتي ذلك بينما يتخلى أعضاء فريق جونسون عنه، بعد أزمة الحفلات التي أُقيمت في مقر الحكومة ومقر إقامته خلال فترة الإغلاق العام في بريطانيا، والتي على إثرها استقالت مستشارة الشؤون السياسية، إيلينا ناروزانسكي، وكذلك أعلن جاك دويل مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء، الذي يعد أحد أقرب المقربين من جونسون، استقالته الخميس.ويعمل جونسون للحفاظ على منصبه، في وجه عاصفة تهدد بالإطاحة به يقودها نواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه.
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، تكليف الوزير ستيف باركلي، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء البريطاني، "سيصبح الوزير الجديد لشؤون مجلس الوزراء، وسيعمل مباشرة مع زملائه في المجلس لضمان إنجاز المهام المرفوعة إلى جدول أعمال رئيس الوزراء وتسليمها بأقصى سرعة".
يأتي ذلك بينما يتخلى أعضاء فريق جونسون عنه، بعد أزمة الحفلات التي أُقيمت في مقر الحكومة ومقر إقامته خلال فترة الإغلاق العام في بريطانيا، والتي على إثرها استقالت مستشارة الشؤون السياسية، إيلينا ناروزانسكي، وكذلك أعلن جاك دويل مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء، الذي يعد أحد أقرب المقربين من جونسون، استقالته الخميس.
ويعمل جونسون للحفاظ على منصبه، في وجه عاصفة تهدد بالإطاحة به يقودها نواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه.