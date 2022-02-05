تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
نهاية البث... الأهلي يثأر من مونتيري... إلى نصف نهائي مونديال الأندية
https://arabic.sputniknews.com/20220205/جونسون-يعين-ستيف-باركلي-وزيرا-لشؤون-مجلس-الوزراء-1058074526.html
جونسون يعين ستيف باركلي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
جونسون يعين ستيف باركلي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، تكليف الوزير ستيف باركلي، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T18:48+0000
2022-02-05T18:48+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056215075_0:175:3079:1906_1920x0_80_0_0_f91adebfd178370c5ed9f883f7940de5.jpg
وبحسب بيان لمجلس الوزراء البريطاني، "سيصبح الوزير الجديد لشؤون مجلس الوزراء، وسيعمل مباشرة مع زملائه في المجلس لضمان إنجاز المهام المرفوعة إلى جدول أعمال رئيس الوزراء وتسليمها بأقصى سرعة".يأتي ذلك بينما يتخلى أعضاء فريق جونسون عنه، بعد أزمة الحفلات التي أُقيمت في مقر الحكومة ومقر إقامته خلال فترة الإغلاق العام في بريطانيا، والتي على إثرها استقالت مستشارة الشؤون السياسية، إيلينا ناروزانسكي، وكذلك أعلن جاك دويل مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء، الذي يعد أحد أقرب المقربين من جونسون، استقالته الخميس.ويعمل جونسون للحفاظ على منصبه، في وجه عاصفة تهدد بالإطاحة به يقودها نواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056215075_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_3bd2ef860d46d85fecae10668b7610ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوريس جونسون, بريطانيا

جونسون يعين ستيف باركلي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء

18:48 GMT 05.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، تكليف الوزير ستيف باركلي، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء البريطاني، "سيصبح الوزير الجديد لشؤون مجلس الوزراء، وسيعمل مباشرة مع زملائه في المجلس لضمان إنجاز المهام المرفوعة إلى جدول أعمال رئيس الوزراء وتسليمها بأقصى سرعة".
يأتي ذلك بينما يتخلى أعضاء فريق جونسون عنه، بعد أزمة الحفلات التي أُقيمت في مقر الحكومة ومقر إقامته خلال فترة الإغلاق العام في بريطانيا، والتي على إثرها استقالت مستشارة الشؤون السياسية، إيلينا ناروزانسكي، وكذلك أعلن جاك دويل مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء، الذي يعد أحد أقرب المقربين من جونسون، استقالته الخميس.
ويعمل جونسون للحفاظ على منصبه، في وجه عاصفة تهدد بالإطاحة به يقودها نواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر… مباراة الكاميرون 0 X بوركينا فاسو 0 في بطولة الأمم الأفريقية (بعد قليل)18:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية