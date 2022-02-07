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https://arabic.sputniknews.com/20220207/أطعمة-شتوية-لصحة-العين-منها-السبانخ-1058159567.html
أطعمة شتوية لصحة العين... منها السبانخ
أطعمة شتوية لصحة العين... منها السبانخ
يسعى الكثير من الأشخاص للمحافظة على صحة أجسامهم وخاصة العين من خلال اختيار الوجبات الغذائية المناسبة لمختلف الأوقات والفصول. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T20:19+0000
2022-02-07T20:19+0000
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خضار
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في التقرير التالي، يستعرض موقع "Food.ndtv" أبرز الأطعمة الشتوية المفيدة لصحة العين.البرتقاليتميز البرتقال بمحتواه العالي من فيتامين "سي"، الذي لا يساعد فقط على تقوية الجهاز المناعي، بل يسهم أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي، بحيث لا يؤثر على صحة العين.ومن الأسباب التي تجعل البرتقال من الفواكه الشتوية المفيدة للعين، هو غناه بالماء، الذي يحافظ على ترطيبها وحمايتها من الإصابة بالجفاف.السبانختعد السبانخ من أكثر الخضراوات الشتوية فائدة لصحة العين، حيث تحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك، المعروف بقدرته الكبيرة على منع تنكس العصب البصري.الجوافةتساعد الجوافة على تحسين حاسة الإبصار والحد من الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر.البطاطا الحلوةتلعب البطاطا الحلوة دورا كبيرا في تعزيز صحة العينين في فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى احتوائها على البيتا كاروتين، وهي مادة يحولها الجسم إلى "فيتامين أ"، الذي يساعد على تقوية النظر والوقاية من جفاف العين.
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منوعات, خضار

أطعمة شتوية لصحة العين... منها السبانخ

20:19 GMT 07.02.2022
© Photo / pixabay/coyotبؤبؤ العين مع حجرة العين
بؤبؤ العين مع حجرة العين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Photo / pixabay/coyot
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يسعى الكثير من الأشخاص للمحافظة على صحة أجسامهم وخاصة العين من خلال اختيار الوجبات الغذائية المناسبة لمختلف الأوقات والفصول.
في التقرير التالي، يستعرض موقع "Food.ndtv" أبرز الأطعمة الشتوية المفيدة لصحة العين.
البرتقال
يتميز البرتقال بمحتواه العالي من فيتامين "سي"، الذي لا يساعد فقط على تقوية الجهاز المناعي، بل يسهم أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي، بحيث لا يؤثر على صحة العين.
ومن الأسباب التي تجعل البرتقال من الفواكه الشتوية المفيدة للعين، هو غناه بالماء، الذي يحافظ على ترطيبها وحمايتها من الإصابة بالجفاف.
السبانخ
تعد السبانخ من أكثر الخضراوات الشتوية فائدة لصحة العين، حيث تحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك، المعروف بقدرته الكبيرة على منع تنكس العصب البصري.
الجوافة
تساعد الجوافة على تحسين حاسة الإبصار والحد من الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر.
البطاطا الحلوة
تلعب البطاطا الحلوة دورا كبيرا في تعزيز صحة العينين في فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى احتوائها على البيتا كاروتين، وهي مادة يحولها الجسم إلى "فيتامين أ"، الذي يساعد على تقوية النظر والوقاية من جفاف العين.
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